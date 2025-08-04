#
Стало известно, когда Toyota обновит популярные модели Camry и Land Cruiser

Ресурс Automotive News озвучил планы Toyota по обновлению моделей до 2028 года

Издание Automotive News поделилось информацией о планах Toyota относительно обновления своей модельной линейки для рынка Северной Америки.

Наиболее насыщенным ожидается 2028 год, когда состоится презентация обновленных версий моделей Camry, Land Cruiser 250 (в США просто Land Cruiser) и 4Runner. Рестайлинг затронет внешний вид всех трех машин, однако изменения в силовых установках могут не произойти.

К 2027 году планируется выпустить полностью новую Toyota Corolla, в то время как водородный автомобиль Mirai к 2028 году останется без изменений.

Toyota Land Cruiser 250
Toyota Land Cruiser 250
Обновленный фастбек Toyota Crown появится в 2026 году, а в 2027 году североамериканский рынок может пополниться большим электрическим седаном, который будет соперничать с Tesla Model S, но предложит более доступную цену. Эта новая модель может быть основана на китайской версии модели bZ7.

Источник: Automotive News

Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Carscoops
04.08.2025 
