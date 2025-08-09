На «коровьей» тяге: надо же, что придумали в Suzuki

Suzuki превращает коровий навоз в биогаз для автомобилей в Индии

Когда речь заходит об инновациях в автомобильной промышленности, мало кто ожидает, что сырьем станет… коровий навоз.

Однако японский автогигант Suzuki запустил проект по переработке навоза в биогаз, который можно использовать в качестве топлива для автомобилей на сжатом природном газе (СПГ).

Проект реализуется в Индии, где Suzuki сотрудничает с Национальным советом по развитию молочной промышленности и местными фермерами. Инициатива уже получила поддержку ООН и правительства Японии, что подчеркивает ее значимость для экологии и экономики.

Процесс преобразования навоза в топливо довольно прост: коровьи отходы собираются и помещаются в биогазовые установки, где в результате ферментации выделяется метан. После очистки этот газ можно использовать как экологичную альтернативу традиционному СПГ. Индия – идеальное место для такого проекта: здесь проживает около 300 млн коров, а автомобили Suzuki занимают 20% рынка, включая значительную долю машин на газовом топливе.

Помимо экологических преимуществ, таких как сокращение выбросов парниковых газов, проект приносит социальные выгоды. Фермеры получают дополнительный доход от продажи навоза, а в регионах создаются новые рабочие места.

Ну а остатки переработки можно использовать как органическое удобрение.

Suzuki уже тестирует биогаз в мотоспорте: в 2024 году на гонках в Сузуке был представлен прототип мотоцикла GSX-R, работающего на таком топливе. В будущем компания планирует расширить проект, построив новые биогазовые заводы в других регионах Индии и, возможно, за её пределами.

Источник: motorbikemad.com