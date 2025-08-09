#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

На «коровьей» тяге: надо же, что придумали в Suzuki

Suzuki превращает коровий навоз в биогаз для автомобилей в Индии

Когда речь заходит об инновациях в автомобильной промышленности, мало кто ожидает, что сырьем станет… коровий навоз.

Рекомендуем
Новый мотор, новый дизайн... — а что еще изменилось в этой Ниве?

Однако японский автогигант Suzuki запустил проект по переработке навоза в биогаз, который можно использовать в качестве топлива для автомобилей на сжатом природном газе (СПГ).

Проект реализуется в Индии, где Suzuki сотрудничает с Национальным советом по развитию молочной промышленности и местными фермерами. Инициатива уже получила поддержку ООН и правительства Японии, что подчеркивает ее значимость для экологии и экономики.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Процесс преобразования навоза в топливо довольно прост: коровьи отходы собираются и помещаются в биогазовые установки, где в результате ферментации выделяется метан. После очистки этот газ можно использовать как экологичную альтернативу традиционному СПГ. Индия – идеальное место для такого проекта: здесь проживает около 300 млн коров, а автомобили Suzuki занимают 20% рынка, включая значительную долю машин на газовом топливе.

Помимо экологических преимуществ, таких как сокращение выбросов парниковых газов, проект приносит социальные выгоды. Фермеры получают дополнительный доход от продажи навоза, а в регионах создаются новые рабочие места.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ну а остатки переработки можно использовать как органическое удобрение.

Suzuki уже тестирует биогаз в мотоспорте: в 2024 году на гонках в Сузуке был представлен прототип мотоцикла GSX-R, работающего на таком топливе. В будущем компания планирует расширить проект, построив новые биогазовые заводы в других регионах Индии и, возможно, за её пределами.

Источник: motorbikemad.com

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:EPA/ТАСС
Количество просмотров 111
09.08.2025 
Фото:EPA/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0