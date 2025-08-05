#
В Россию вернулась доступная и практичная Skoda в хорошей комплектации

Седаны Skoda Rapid китайской сборки продают в России по цене от 2,28 млн рублей

На российском рынке появились седаны Skoda Rapid китайской сборки, ставшие близкой альтернативой лифтбекам, собираемым в Калужской области.

Хотя внешне они напоминают свои российские аналоги, на деле это довольно разные автомобили. Цены на китайские Rapid начинаются от 2 280 000 рублей.

Один из крупных дилеров из Казани предлагает новый седан Skoda Rapid за указанную сумму. Другой аналогичный автомобиль, который стоит на 80 тысяч рублей больше, доступен у другого продавца из Татарстана. В Пензе цена на такую модель составляет 2 400 000 рублей, а в Чебоксарах «частник» просит 2 550 000 рублей за редкий седан калужского производства, который с момента покупки находится в теплом гараже.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Все китайские Rapid, согласно объявлениям, представлены в одинаковых богатых комплектациях, которые включают кожаную отделку, люк, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, литые диски 16 дюймов, однозонный климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости и зимний пакет с подогревами.

Что касается технической стороны, то китайские седаны имеют тот же 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель MPI мощностью 112 л.с., работающий в паре с шестиступенчатым автоматом.

Интерьер Skoda Rapid
Интерьер Skoda Rapid

Автомобили, как правило, представлены в классическом белом цвете. Основные отличия от российских моделей заключаются в измененных бамперах, фарах от более современных автомобилей Skoda (хотя и галогенных) и обновленных элементах дизайна, таких как решетка радиатора, капот и крылья.

Источник: Автоновости дня

Лежнин Роман
Фото:Skoda
05.08.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+6