В Россию вернулась доступная и практичная Skoda в хорошей комплектации

Седаны Skoda Rapid китайской сборки продают в России по цене от 2,28 млн рублей

На российском рынке появились седаны Skoda Rapid китайской сборки, ставшие близкой альтернативой лифтбекам, собираемым в Калужской области.

Хотя внешне они напоминают свои российские аналоги, на деле это довольно разные автомобили. Цены на китайские Rapid начинаются от 2 280 000 рублей.

Один из крупных дилеров из Казани предлагает новый седан Skoda Rapid за указанную сумму. Другой аналогичный автомобиль, который стоит на 80 тысяч рублей больше, доступен у другого продавца из Татарстана. В Пензе цена на такую модель составляет 2 400 000 рублей, а в Чебоксарах «частник» просит 2 550 000 рублей за редкий седан калужского производства, который с момента покупки находится в теплом гараже.

Skoda Rapid

Все китайские Rapid, согласно объявлениям, представлены в одинаковых богатых комплектациях, которые включают кожаную отделку, люк, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, литые диски 16 дюймов, однозонный климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости и зимний пакет с подогревами.

Что касается технической стороны, то китайские седаны имеют тот же 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель MPI мощностью 112 л.с., работающий в паре с шестиступенчатым автоматом.

Интерьер Skoda Rapid

Автомобили, как правило, представлены в классическом белом цвете. Основные отличия от российских моделей заключаются в измененных бамперах, фарах от более современных автомобилей Skoda (хотя и галогенных) и обновленных элементах дизайна, таких как решетка радиатора, капот и крылья.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Автоновости дня