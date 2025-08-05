#
Подсчитана стоимость владения популярным кроссовером в России: цифра удивит

НАПИ: стоимость владения Changan Uni-S за 5 лет составит 2,31 млн рублей

Аналитики НАПИ выяснили, что стоимость владения кроссовером Changan UNI-S за пять лет составит 2 310 367 рублей.

Changan Uni-S
Changan Uni-S

Для расчета использовалась комплектация Comfort, которая оценивается в 2 289 900 рублей. Наибольшее влияние на общую стоимость владения оказывает потеря стоимости автомобиля, которая за этот период составляет 890 231 рубль.

Таким образом, остаточная стоимость кроссовера через пять лет составит около 1,4 миллиона рублей.

Интерьер Changan Uni-S
Интерьер Changan Uni-S

Основные статьи расходов включают каско, которое обойдется в 405 770 рублей, и расходы на топливо, составившие 374 010 рублей.


Также на техническое обслуживание за пять лет потребуется 246 644 рубля, на шины – 154 112 рублей, на ОСАГО – 105 249 рублей и на текущий ремонт – 86 250 рублей.

Расчет проводился для Москвы и основывался на среднем годовом пробеге в 20 тыс. км.

Источник: НАПИ

05.08.2025 
