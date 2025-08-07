Эксперт рассказал, что, в основном, провозят контрабандисты (автомобили тоже)
По данным аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, автомобили, мотоциклы и ювелирные украшения составляют значительную часть нелегального оборота.
Доля контрабанды в этих категориях может достигать 10% от общего рынка.
Как он пояснил, контрабандный рынок в России, как и в других крупных экономиках, остается частью теневого сектора внешней торговли. По оценкам экспертов, его объем в разные годы составлял около 2–3% от общего товарооборота страны.
Согласно информации ФТС за 2025 год, чаще всего контрабандисты перевозят автомобили, мотоциклы, наркотические вещества и ювелирные изделия.
Это говорит не только о высоком спросе на такую продукцию, но и о стремлении недобросовестных поставщиков избежать таможенных платежей и НДС.
Среди распространенных схем – занижение стоимости товаров, подделка документов, перевозка через третьи страны с менее строгим контролем, а также использование курьеров. В случае с автомобилями применяются методы разбора на запчасти, изменение VIN-номеров и даже злоупотребление дипломатическими каналами.
При этом, как подчеркнул Расторгуев, российская таможенная служба в последнее время значительно усилила контроль, внедрив современные аналитические и цифровые технологии.
