Надежные атмосферники и неубиваемый гидроавтомат Aisin — эта иномарка с пробегом послужит еще долго

Эксперт «За рулем» рассказал, почему считает Skoda Fabia жизнестойкой моделью

В целом Skoda Fabia – выносливый автомобиль, особенно в версиях с атмосферными моторами и надежными коробками передач.

Машин с пробегами менее 100 тысяч км в продаже практически нет. В большинстве случаев предлагаются Skoda Fabia с пробегом 150-200 тысяч км на одометре.

Цена автомобиля с МКП при моторе 1.4 – от 350 тысяч рублей. С автоматом – от 650 тысяч.

Skoda Fabia

Skoda Fabia

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Пятидверный хэтчбек второго поколения собирали в Калуге (2008-2014). Турбомоторы 1.2 и роботы появились при рестайлинге (с 2011 года) – очень неудачное сочетание. По счастью, нам оставили атмосферный двигатель и японский гидроавтомат AQ250, он же Aisin TF-60SN.

Младшие трехцилиндровые атмосферники BBM 1.2 (60 л.с.) и BZG 1.2 (70 л.с.) лучше обходить стороной – динамика плохая, ресурс низкий, и проблем с ними очень много.

Двигатели 1.4 (86 л.с.) и 1.6 (105 л.с.) хвалят – служат они до 400 тысяч км. Слабое место первого – сложный двухременный привод ГРМ, но если за ним следить, все будет в порядке.

У 1.6 основной вопрос – выдержит ли 200 тысяч км приводная цепь. Масложор, вызванный залеганием колец, – достаточно частое явление, чаще всего связанное с применяемым топливом, – оба двигателя предпочитают АИ-95, но у нас производитель допускал использование АИ-92.

Механическая коробка у Fabia без проблем ходит до 300 тыс. км, а классический автомат Aisin – до 250 тыс., но только в паре с мотором 1.6.

Ходовая отличается завидной выносливостью, а кузов устойчив к коррозии для своего класса. Из явных минусов – капризный климат-контроль, закисающие дворники и скромный 300-литровый багажник.

Какие еще особо прочные модели можно найти на нашем рынке среди автомобилей с пробегом, читайте тут.

Алексеева Елена
Фото:Skoda и «За рулем»
08.08.2025 
Отзывы о Skoda Fabia (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Fabia  2012
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
Недостатки:
нисковата
Комментарий:
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.
