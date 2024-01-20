Надежный мотор и негниющий кузов: лучшая иномарка до 300 000 рублей
По мнению экспертов портала Njcar.ru, Skoda Fabia является лучшим вариантом для тех, кто ищет качественный автомобиль за 300 000 рублей.
В указанном ценовом диапазоне можно приобрести Skoda Fabia 2002-2004 года выпуска с пробегом 300-350 тысяч километров. При этом состояние автомобиля будет зависеть от его предыдущего владельца и условий эксплуатации.
Одним из преимуществ Skoda Fabia является его кузов, который отличается стойкостью к коррозии. Однако стоит обратить внимание на стык переднего крыла и порога, который может быть подвержен ржавчине.
Эксперты рекомендуют избегать автомобилей Skoda Fabia с двигателями рабочим объемом 1,0 и 1,2, так как они могут быть сильно изношены на таких пробегах. Лучше выбирать надежный и ремонтопригодный атмосферный двигатель 1.4 MPI OHV мощностью 80 или 101 л. с.
Skoda Fabia отличается простым, но прочным кузовом. Салон автомобиля сохраняет первоначальное состояние в течение длительного времени и практически не имеет посторонних шумов.
При выборе Skoda Fabia рекомендуется обратить внимание на комплектацию с механической коробкой передач. Автоматическая коробка передач также надежна, но ее состояние будет зависеть от качества обслуживания предыдущим владельцем.
В целом, Skoda Fabia является надежным и практичным автомобилем, который отлично подойдет для тех, кто ищет доступный и качественный подержанный автомобиль.
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Источник: njcar.ru
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Отзывы о Skoda Fabia (1)
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
нисковата
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.