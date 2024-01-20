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Надежный мотор и негниющий кузов: лучшая иномарка до 300 000 рублей

Эксперты портала Njcar.ru решили рассказать о лучшей иномарке до 300 000 рублей

По мнению экспертов портала Njcar.ru, Skoda Fabia является лучшим вариантом для тех, кто ищет качественный автомобиль за 300 000 рублей.

В указанном ценовом диапазоне можно приобрести Skoda Fabia 2002-2004 года выпуска с пробегом 300-350 тысяч километров. При этом состояние автомобиля будет зависеть от его предыдущего владельца и условий эксплуатации.

Skoda Fabia
Skoda Fabia
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Одним из преимуществ Skoda Fabia является его кузов, который отличается стойкостью к коррозии. Однако стоит обратить внимание на стык переднего крыла и порога, который может быть подвержен ржавчине.

Эксперты рекомендуют избегать автомобилей Skoda Fabia с двигателями рабочим объемом 1,0 и 1,2, так как они могут быть сильно изношены на таких пробегах. Лучше выбирать надежный и ремонтопригодный атмосферный двигатель 1.4 MPI OHV мощностью 80 или 101 л. с.

Skoda Fabia
Skoda Fabia

Skoda Fabia отличается простым, но прочным кузовом. Салон автомобиля сохраняет первоначальное состояние в течение длительного времени и практически не имеет посторонних шумов.

При выборе Skoda Fabia рекомендуется обратить внимание на комплектацию с механической коробкой передач. Автоматическая коробка передач также надежна, но ее состояние будет зависеть от качества обслуживания предыдущим владельцем.

В целом, Skoda Fabia является надежным и практичным автомобилем, который отлично подойдет для тех, кто ищет доступный и качественный подержанный автомобиль.

Источник: njcar.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 3
20.01.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Fabia (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Fabia  2012
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая

Недостатки:

нисковата

Комментарий:

машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.

+3