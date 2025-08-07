#
Между агрессивной и «ленивой» ездой: как стиль вождения убивает моторное масло

Эксперт Сокуев назвал идеальный стиль езды для сохранения свойств масла

Резкие разгоны и высокие обороты буквально испытывают масло на прочность – перегрев ускоряет его деградацию, снижая защитные свойства, утверждает Роман Сокуев, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants.

Свист из-под капота — чем это грозит и как исправить

Даже качественная синтетика может потерять эффективность уже к 5-7 тыс. км вместо заявленных 10 тыс., особенно в пробках или при частых рывках со светофора.

Но и излишне бережная езда не выход. Движение на низких оборотах (менее 1500-1800 об/мин) снижает давление масла, оставляя критические узлы без должной защиты. Добавьте конденсат в картере из-за недостаточного прогрева – и получите коррозию.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Золотая середина – умеренные нагрузки в диапазоне 2000-3000 об/мин. Это поддерживает оптимальную циркуляцию масла и очистку от загрязнений.

Для городских условий с частыми пробками эксперты советуют сокращать межсервисный интервал на 20-30% и выбирать качественные синтетические масла, соответствующие современным стандартам. Ведь разумная эксплуатация – как забота о здоровье: продлевает ресурс двигателя без лишних жертв.

Источник: «Российская газета»

Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
07.08.2025 
Фото:freepik / freepik
