Между агрессивной и «ленивой» ездой: как стиль вождения убивает моторное масло

Эксперт Сокуев назвал идеальный стиль езды для сохранения свойств масла

Резкие разгоны и высокие обороты буквально испытывают масло на прочность – перегрев ускоряет его деградацию, снижая защитные свойства, утверждает Роман Сокуев, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants.

Даже качественная синтетика может потерять эффективность уже к 5-7 тыс. км вместо заявленных 10 тыс., особенно в пробках или при частых рывках со светофора.

Но и излишне бережная езда не выход. Движение на низких оборотах (менее 1500-1800 об/мин) снижает давление масла, оставляя критические узлы без должной защиты. Добавьте конденсат в картере из-за недостаточного прогрева – и получите коррозию.

Золотая середина – умеренные нагрузки в диапазоне 2000-3000 об/мин. Это поддерживает оптимальную циркуляцию масла и очистку от загрязнений.

Для городских условий с частыми пробками эксперты советуют сокращать межсервисный интервал на 20-30% и выбирать качественные синтетические масла, соответствующие современным стандартам. Ведь разумная эксплуатация – как забота о здоровье: продлевает ресурс двигателя без лишних жертв.

Источник: «Российская газета»