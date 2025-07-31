Может ли моторное масло обновить старый двигатель? Ответ эксперта

Роман Сокуев: моторное масло неспособно восстановить компрессию в двигателе

Роман Сокуев, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants, поделился важными сведениями о моторных маслах для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров.

По его словам, такие автомобили составляют значительную часть российского автопарка, и их обновление не предвидится в ближайшем будущем. Владельцы таких машин часто задумываются о выборе специализированного моторного масла, чтобы поддерживать мотор в рабочем состоянии.

Сокуев отметил, что качественные масла категории High Mileage действительно способны продлить срок службы изношенных двигателей при условии, что они соответствуют определённым требованиям. Одним из ключевых аспектов является восстановление эластичности стареющих уплотнителей благодаря специальным присадкам, которые не дают маслу вытекать через микротрещины.

Существует также важный фактор вязкости масла, которая в маслах для автомобилей с большим пробегом может быть увеличена, что способствует образованию прочной масляной пленки в изношенных зонах трения. Кроме того, эти масла включают повышенное содержание противоизносных добавок, таких как ZDDP и органический молибден.

По словам эксперта, накопление шлама и отложений в двигателе может затруднять его работу, поэтому специализированные масла предлагают усиленное очищающее действие, удерживая продукты окисления в взвешенном состоянии.

Старые двигатели часто сталкиваются с проблемами окисления масла и образованием кислот. Поэтому для них важно использовать масла с высокой окислительной стабильностью. Специалист предостерегает автовладельцев от доверия к обещаниям по восстановлению компрессии или герметизации, советуя обратить внимание на регулярную диагностику и замену масел. Правильный выбор смазки, по его словам, является частью грамотной эксплуатации и требует здравого подхода к оценке состояния двигателя.

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Источник: Российская газета