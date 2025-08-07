#
Названы способы спасти кузов автомобиля от ржавчины

Дмитрий Попов: Антикоррозийная обработка – залог долговечности кузова автомобиля

Регулярное применение антикоррозийных средств и воска существенно уменьшит вероятность появления ржавчины на автомобиле. Об этом сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам эксперта, рекомендуется сразу после приобретения автомобиля провести антикоррозийную обработку как кузова, так и его нижней части, включая различные полости.

«Сделать это могут только в специализированном центре, так как для процедуры требуется оборудование: компрессоры, подъемник и так далее», – уточнил он.

Что касается восковой обработки, это возможно сделать самостоятельно на большинстве автомоек самообслуживания в качестве последней процедуры за небольшую дополнительную плату.

Воск создает защитную жировую пленку, уменьшающую воздействие негативных факторов, таких как песчинки и влага, способствующие коррозии.

Существует также множество так называемых преобразователей ржавчины, однако их использование неэффективно, и они могут нанести значительный ущерб. Даже после такой обработки ржавчина может углубиться и привести к сгниванию кузова в течение года. В идеале, если ржавчина уже появилась, требуется вырезание пораженного участка и установка заплатки, заключил Попов.

Источник: Москва24

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
07.08.2025 
Фото:Unsplash
