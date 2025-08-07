Названы способы спасти кузов автомобиля от ржавчины
Регулярное применение антикоррозийных средств и воска существенно уменьшит вероятность появления ржавчины на автомобиле. Об этом сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.
По словам эксперта, рекомендуется сразу после приобретения автомобиля провести антикоррозийную обработку как кузова, так и его нижней части, включая различные полости.
«Сделать это могут только в специализированном центре, так как для процедуры требуется оборудование: компрессоры, подъемник и так далее», – уточнил он.
Что касается восковой обработки, это возможно сделать самостоятельно на большинстве автомоек самообслуживания в качестве последней процедуры за небольшую дополнительную плату.
Воск создает защитную жировую пленку, уменьшающую воздействие негативных факторов, таких как песчинки и влага, способствующие коррозии.
Существует также множество так называемых преобразователей ржавчины, однако их использование неэффективно, и они могут нанести значительный ущерб. Даже после такой обработки ржавчина может углубиться и привести к сгниванию кузова в течение года. В идеале, если ржавчина уже появилась, требуется вырезание пораженного участка и установка заплатки, заключил Попов.
Источник: Москва24