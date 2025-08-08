#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

7-местный кроссовер российской сборки скоро выйдет в продажу: называем сроки

Дилеры анонсировали появление в автосалонах Москвич 8 к сентябрю

Кроссовер Москвич 8 ожидается в автосалонах примерно к сентябрю, сообщили представители официальных дилеров марки.

Москвич 8
Москвич 8

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

По информации дилера «Автопассаж», модель может появиться в шоу-румах в конце августа или начале сентября.

Дилеры из компании «Автомир» также подтвердили эти сроки, сообщив о планах получить новинку к следующему месяцу.

Москвич 8 был запущен в продажу 22 июля и доступен в трех комплектациях с ценой от 2 980 000 рублей.

Москвич 8
Москвич 8

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Однако на данный момент кроссовер можно приобрести только через сайт московского автозавода, в открытой продаже его нет.

Интерьер Москвича 8
Интерьер Москвича 8

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Начало продаж и сборки модели задержались: изначально планировалось выпустить кроссовер в октябре 2024 года, а продажи должны были стартовать в конце прошлого года, но эти планы не были реализованы.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 880
08.08.2025 
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв