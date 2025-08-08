7-местный кроссовер российской сборки скоро выйдет в продажу: называем сроки
Кроссовер Москвич 8 ожидается в автосалонах примерно к сентябрю, сообщили представители официальных дилеров марки.
По информации дилера «Автопассаж», модель может появиться в шоу-румах в конце августа или начале сентября.
Дилеры из компании «Автомир» также подтвердили эти сроки, сообщив о планах получить новинку к следующему месяцу.
Москвич 8 был запущен в продажу 22 июля и доступен в трех комплектациях с ценой от 2 980 000 рублей.
Однако на данный момент кроссовер можно приобрести только через сайт московского автозавода, в открытой продаже его нет.
Начало продаж и сборки модели задержались: изначально планировалось выпустить кроссовер в октябре 2024 года, а продажи должны были стартовать в конце прошлого года, но эти планы не были реализованы.
Источник: Autonews