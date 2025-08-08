#
Дилеры рассказали, как долго будут действовать скидки на автомобили

Дилеры: осенью растущий спрос на авто приведет к сокращению или отмене скидок

Автодилеры прогнозируют, что значительные скидки на новые автомобили в России, достигающие 100-300 тысяч рублей, сохранятся на протяжении всего августа.

Однако уже осенью растущий спрос может привести к их сокращению или даже полной отмене.

Как пояснил Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф», текущие дисконтные программы не претерпели серьезных изменений, а скидки варьируются между моделями внутри бренда для стимулирования продаж.

Он отметил, что снижение ключевой ставки может ускорить рост рынка. В связи с этим, по его мнению, уже в сентябре дистрибьюторы начнут постепенно сворачивать скидочные программы или отменять их, и окончательное решение будет зависеть исключительно от уровня спроса.

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», добавил, что текущие запасы машин в РФ достаточны для 4,5–6 месяцев продаж при объеме 100 тысяч единиц в месяц.

Однако если продажи вырастут до 125-130 тысяч, то через три месяца может возникнуть дефицит, что неизбежно повлечет за собой рост розничных цен. По его словам, на данный момент скидки по всем брендам и моделям достигли своего максимума без явных лидеров по дисконтированию.

  «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
08.08.2025 
Фото:Depositphotos
