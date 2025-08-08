Кроссовер с немецкими корнями поступил в продажу по цене чуть больше миллиона

Начались предварительные продажи кроссовера Jetta VS8 по цене от 1,1 млн рублей

В Китае начались предварительные продажи нового кроссовера Jetta VS8, который создавался совместным предприятием FAW и Volkswagen.

Автомобиль представлен в трех комплектациях с ценами, начинающимися от 99 тысяч юаней (1,1 миллиона рублей) и достигающими 114 тысяч юаней (1,25 миллиона рублей). Все версии имеют классическую 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию, а под капотом установлен 1,4-литровый турбированный мотор мощностью 150 л.с.

Габариты Jetta VS8 составляют 4629х1851х1624 мм, а колесная база – 2731 мм. Внутри автомобиля предусмотрены два экрана с диагоналями 10,25 и 14,6 дюйма. Управление трансмиссией осуществляется с помощью подрулевого рычажка, аналогичного тому, что применяется в электромобилях Volkswagen ID.

Jetta VS8

Кузов автомобиля на 80% состоит из высокопрочных сталей, а в базовой комплектации имеется система автоматического торможения и различные средства помощи водителю второго уровня.

Интерьер Jetta VS8

В Jetta VS8 установлены девять подушек безопасности.

Первые покупатели могут рассчитывать на скидку до 5 тысяч юаней (55 тысяч рублей) при trade-in и бесплатный 4G-трафик на три года, а также другие дополнительные бонусы. Оформить покупку можно в беспроцентную рассрочку на два года. Jetta уже представлена в России, и не исключено, что модель VS8 также появится на российском рынке.

Источник: Autohome