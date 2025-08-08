#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Кроссовер с немецкими корнями поступил в продажу по цене чуть больше миллиона

Начались предварительные продажи кроссовера Jetta VS8 по цене от 1,1 млн рублей

В Китае начались предварительные продажи нового кроссовера Jetta VS8, который создавался совместным предприятием FAW и Volkswagen.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Автомобиль представлен в трех комплектациях с ценами, начинающимися от 99 тысяч юаней (1,1 миллиона рублей) и достигающими 114 тысяч юаней (1,25 миллиона рублей). Все версии имеют классическую 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию, а под капотом установлен 1,4-литровый турбированный мотор мощностью 150 л.с.

Габариты Jetta VS8 составляют 4629х1851х1624 мм, а колесная база – 2731 мм. Внутри автомобиля предусмотрены два экрана с диагоналями 10,25 и 14,6 дюйма. Управление трансмиссией осуществляется с помощью подрулевого рычажка, аналогичного тому, что применяется в электромобилях Volkswagen ID.

Jetta VS8
Jetta VS8
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Кузов автомобиля на 80% состоит из высокопрочных сталей, а в базовой комплектации имеется система автоматического торможения и различные средства помощи водителю второго уровня.

Интерьер Jetta VS8
Интерьер Jetta VS8

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В Jetta VS8 установлены девять подушек безопасности.

Первые покупатели могут рассчитывать на скидку до 5 тысяч юаней (55 тысяч рублей) при trade-in и бесплатный 4G-трафик на три года, а также другие дополнительные бонусы. Оформить покупку можно в беспроцентную рассрочку на два года. Jetta уже представлена в России, и не исключено, что модель VS8 также появится на российском рынке.

Jetta VS8
Jetta VS8
Jetta VS8
Интерьер Jetta VS8
Интерьер Jetta VS8
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 29481
08.08.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
-1