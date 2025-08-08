Jeep показал свой новый крупный внедорожник: известны технические подробности

Jeep анонсировал обновленный Grand Wagoneer 2026: дебют состоится этой осенью

Компания Jeep готовится к выпуску обновленного внедорожника Grand Wagoneer. Модель 2026 года должна дебютировать этой осенью, и в преддверии премьеры производитель представил первое изображение новинки.

Судя по опубликованному фото, рестайлинговый Jeep Grand Wagoneer будет иметь полностью обновленную переднюю часть кузова, выполненную в стиле Wagoneer S.

Она получит минималистичную решетку радиатора на семь прорезей, интегрированную светодиодную полосу и бампер с увеличенным воздухозаборником. По бокам от решетки разместятся фары с горизонтальными дневными ходовыми огнями.

Jeep Grand Wagoneer 2026

Также на переднем крыле заметен зарядный порт, что может указывать на предстоящий выход подзаряжаемой гибридной версии Grand Wagoneer 4xe, анонсированной более года назад. По слухам, эта версия будет оснащена 3,6-литровым двигателем V6, двумя электромоторами, аккумулятором на 92 кВт·ч и системой полного привода. Мощность новой плагин-гибридной версии составит 663 л. с., а крутящий момент – 833 Нм, с общим запасом хода в 1110 километров.

Что касается бензиновой модификации обновленного Jeep Grand Wagoneer, то она будет оснащена 3,0-литровым шестицилиндровым мотором Hurricane с двойным турбонаддувом, развивающим до 540 л. с. мощности и максимальным крутящим моментом в 706 Нм.

Источник: Автоновости дня