Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Jeep показал свой новый крупный внедорожник: известны технические подробности

Jeep анонсировал обновленный Grand Wagoneer 2026: дебют состоится этой осенью

Компания Jeep готовится к выпуску обновленного внедорожника Grand Wagoneer. Модель 2026 года должна дебютировать этой осенью, и в преддверии премьеры производитель представил первое изображение новинки.

Новый кроссовер Лада — все подробности

Судя по опубликованному фото, рестайлинговый Jeep Grand Wagoneer будет иметь полностью обновленную переднюю часть кузова, выполненную в стиле Wagoneer S.

Она получит минималистичную решетку радиатора на семь прорезей, интегрированную светодиодную полосу и бампер с увеличенным воздухозаборником. По бокам от решетки разместятся фары с горизонтальными дневными ходовыми огнями.

Jeep Grand Wagoneer 2026
Jeep Grand Wagoneer 2026

Также на переднем крыле заметен зарядный порт, что может указывать на предстоящий выход подзаряжаемой гибридной версии Grand Wagoneer 4xe, анонсированной более года назад. По слухам, эта версия будет оснащена 3,6-литровым двигателем V6, двумя электромоторами, аккумулятором на 92 кВт·ч и системой полного привода. Мощность новой плагин-гибридной версии составит 663 л. с., а крутящий момент – 833 Нм, с общим запасом хода в 1110 километров.

Что касается бензиновой модификации обновленного Jeep Grand Wagoneer, то она будет оснащена 3,0-литровым шестицилиндровым мотором Hurricane с двойным турбонаддувом, развивающим до 540 л. с. мощности и максимальным крутящим моментом в 706 Нм.

Источник: Автоновости дня

Лежнин Роман
Фото:Carscoops
08.08.2025 
Фото:Carscoops
