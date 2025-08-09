Самый большой кроссовер Volkswagen оказался вполне доступным: известна цена

FAW-Volkswagen представил обновленный Volkswagen Talagon по цене от 3 млн рублей

Совместное предприятие FAW-Volkswagen представило обновленную версию кроссовера Volkswagen Talagon.

Автомобиль доступен в двух комплектациях: 450 4WD Supreme, цена которой составляет 270 тысяч юаней (примерно 3 миллиона рублей), и 450 4WD Flagship с ценой 300 тысяч юаней (около 3,35 миллиона рублей).

Обновленный Talagon получил небольшие изменения в дизайне, а также обновленный интерьер с тремя экранами на передней панели – для водителя, медиасистемы и переднего пассажира. Данная компоновка постепенно внедряется во всех китайских моделях Volkswagen.

Volkswagen Talagon

Медиасистема работает на основе процессора SoC Qualcomm Snapdragon 8155. Салон может быть как с шестью, так и с семью местами, а также внедрены различные системы помощи водителю.

Volkswagen Talagon

Размеры нового Talagon составляют 5168 x 2002 x 1792 мм, при этом колесная база равна 2980 мм.

Под капотом устанавливается 2,0-литровый турбированный двигатель EA888 пятого поколения, предлагаемый в двух вариантах мощности – 213 и 272 л.с. В обоих случаях мотор сочетается с роботизированной коробкой передач.

Источник: Autohome