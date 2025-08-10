#
Китайцы из Xiaomi переманили ведущего дизайнера BMW

Дизайнер BMW i Кай Лангер перешел в исследовательский центр Xiaomi в Мюнхене

Xiaomi продолжает активно привлекать специалистов из европейского автопрома.

С 1 августа 2025 года в исследовательский центр компании в Мюнхене присоединился Кай Лангер, ранее занимавший пост главы дизайна электрического подразделения BMW i. Лангер принимал участие в разработке таких известных моделей, как BMW i3 и гибридный спорткар i8.

На своей странице в LinkedIn он объявил о переходе, отметив, что Xiaomi является «одной из самых прогрессивных и быстрорастущих технологических компаний в мире».

За более чем 20 лет работы в BMW он занимал должность ведущего дизайнера, и теперь планирует применить свой опыт в новом автоподразделении китайского бренда.

В Мюнхене Лангер уже знаком с коллегами: среди ключевых сотрудников местного офиса Xiaomi есть Рудольф Диттрих, который провел 15 лет в BMW и возглавил европейское подразделение Xiaomi в 2024 году. В команде также работают Дусан Сарач и Яннис Хелвиг, которые занимались управлением и разработкой высокопроизводительных моделей в BMW.

Источник: Российская газета

