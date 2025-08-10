Крупный флагманский внедорожник Infiniti получил новую интересную комплектацию

Infiniti представила QX80 2026 в комплектации Sport по цене 8,3 млн рублей

Компания Infiniti анонсировала обновленную версию своего флагманского внедорожника QX80 Sport 2026 модельного года, сосредоточив внимание на премиальном комфорте, а не на спортивных характеристиках.

Стоимость новинки в США составляет около 104 140 долларов (примерно 8,3 млн рублей), что делает ее промежуточной между комплектациями Luxe и Autograph. Ее дизайн выделяется черным хромом, 22-дюймовыми колесами и проекцией логотипа Infiniti на землю, что отличает модель от стандартного варианта.

Салон QX80 Sport оснащен кожаными сиденьями с массажной функцией для передних пассажиров, аудиосистемой Klipsch на 24 динамика и климат-контролем, который учитывает температуру тела пассажиров. Интерьер также дополняет 64-цветная подсветка.

Infiniti QX80 Sport

В техническом плане внедорожник идентичен базовой версии: он оснащен 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом (450 л.с., 700 Н·м), 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Что касается динамики и управляемости, QX80 Sport не отличается от стандартного QX80, что может разочаровать тех, кто ожидал улучшений в спортивной части. Эта модель ориентирована на покупателей, которые ценят роскошь и комфорт, но не хотят переплачивать за наиболее дорогую версию Autograph, стоимость которой составляет 113 690 долларов.

В России новый QX80 Sport мог бы появиться через параллельный импорт и соперничать с Cadillac Escalade и другими люксовыми внедорожниками.

Источник: 32cars