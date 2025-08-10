Новый кроссовер Volkswagen можно купить в РФ по цене Весты: подробности о модели

Volkswagen Tacqua продаются на российском рынке по цене от 1,85 млн рублей

Кроссоверы Volkswagen привлекают внимание россиян в любом ценовом сегменте, особенно с развитием параллельного импорта.

Так, на рынке появился новый компактный Volkswagen Tacqua, цены на который начинаются от 1 850 000 рублей. Для сравнения, топовая комплектация нового седана Lada Vesta с вариатором стоит не меньше 1 960 000 рублей, а кросс-универсал Vesta SW Cross в аналогичной версии достигает цены 2 197 000 рублей.

В Находке приобрести Volkswagen Tacqua в комплектации R-Smart можно за 1 850 000 рублей. Этот вариант включает мультифункциональный руль, цифровую панель, мультимедийную систему с крупным дисплеем, панорамную крышу с люком, кондиционер и бесключевой доступ с системой пуска с кнопки. Во Владивостоке цены на такой кроссовер начинаются от 1 937 000 рублей, а в Краснодаре в базовой комплектации он предлагается за 2 150 000 рублей, где у машины будут кожаный салон, датчики света и дождя, парктроники и камера заднего вида.

Volkswagen Tacqua

Некоторые экземпляры Tacqua стоят дороже: в Набережных Челнах есть новые кроссоверы за 2 350 000 и 2 460 000 рублей, а самый дорогой экземпляр продается в Волгограде за 2 640 000 рублей. Большинство предложенных моделей оснащены 116-сильным 1,2-литровым турбомотором с семиступенчатой коробкой DSG, хотя есть и один вариант с атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с. с классическим автоматом.

Интерьер Volkswagen Tacqua

По своим размерам Volkswagen Tacqua меньше, чем другие известные модели, такие как Volkswagen Taos и Skoda Karoq – его длина составляет 4108 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1589 мм, а колесная база равна 2551 мм. Багажник в стандартном положении вмещает 367 литров, увеличиваясь до 1192 литров при сложении заднего сиденья.

Источник: Автоновости дня