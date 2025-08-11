#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Маленькие хитрости: как привычки за рулем помогают экономить

Эксперты рассказали, как сэкономить на авто, просто изменив свои привычки

Мало кто задумывается, что многие расходы можно сократить, просто изменив привычки за рулем.

Рекомендуем
Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing — нетипичные подходы к оснащению

Оказывается, стиль вождения напрямую влияет на частоту визитов в сервис и толщину кошелька. Об этом напомнили специалисты издания Pravda.Ru.

Когда водитель резко ускоряется, бросает педаль газа или пренебрегает неровностями дороги, он невольно сокращает жизнь своему автомобилю. Плавные маневры, внимательное отношение к дорожному покрытию и регулярный контроль технических жидкостей – вот простые секреты долголетия машины. Особенно благодарно на бережное обращение отзывается подвеска, которая при аккуратной эксплуатации может прослужить в разы дольше.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Вторая причина ненужных трат – это услуги, которые вам пытаются продать. В сервисных центрах нередко предлагают процедуры, без которых вполне можно обойтись. Как отмечают эксперты, многие «рекомендуемые» услуги направлены скорее на пополнение кассы станции, чем на реальную пользу для автомобиля.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Выработайте привычку: прежде чем соглашаться на дополнительные работы, стоит поинтересоваться их реальной необходимостью и свериться с регламентом производителя.

Таким образом, секрет экономии прост: своевременное базовое обслуживание, внимательное отношение к машине и здоровый скепсис при выборе сервисных услуг. Эти нехитрые принципы помогут сохранить и автомобиль, и семейный бюджет.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 104
11.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1