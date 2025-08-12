Один из самых популярных в России кроссоверов сможет ездить по трассе без водителя

Обновленный Geely Monjaro прошел сертификацию в Китае

В этом году в Китае начнутся продажи обновленной версии Geely Monjaro, которая станет более технологичной по сравнению с предыдущей моделью.

Как сообщает издание «Китайские автомобили», новый автомобиль будет оснащен большим количеством датчиков, включая две камеры, расположенные под лобовым стеклом, по одной на каждом переднем крыле и еще одну на спойлере на крыше.

Это позволит ему передвигаться по китайским дорогам с минимальным участием водителя, самостоятельно выполняя перестроения, обгоны и переходы на другие шоссе.

Geely Monjaro

Обновленный Geely Monjaro уже прошел сертификацию в Китае, что означает, что компания получила разрешение на его производство.

Интерьер Geely Monjaro

Габариты автомобиля составляют 4795х1895х1689 мм. Под капотом находится новый 2,0-литровый двигатель мощностью 272 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Клиенты смогут выбрать как передний, так и полный привод.

Источник: Китайские автомобили