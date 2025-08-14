#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Возрастные водители могут лишиться прав из-за этой обязательной проверки

В Великобритании ужесточают ПДД для пожилых водителей

Власти Великобритании планируют ужесточить правила дорожного движения, введя обязательную проверку зрения для водителей старше 70 лет.

Рекомендуем
Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

Это предложение направлено на снижение аварийности, особенно среди возрастных автомобилистов.

Согласно новым инициативам, водителям этой возрастной группы, чтобы сохранить право управлять автомобилем, придется проходить проверку зрения каждые три года. Статистика этой страны показывает, что число ДТП, повлекших смерть или тяжелые травмы, с участием водителей старше 60 лет выросло на 47% с 2010 года.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Если законопроект будет принят, те, кто не пройдет проверку, больше не смогут садиться за руль. Это часть более широких мер по повышению безопасности на дорогах.

Источник, фото: Сarscoops

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 296
14.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0