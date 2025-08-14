Возрастные водители могут лишиться прав из-за этой обязательной проверки

В Великобритании ужесточают ПДД для пожилых водителей

Власти Великобритании планируют ужесточить правила дорожного движения, введя обязательную проверку зрения для водителей старше 70 лет.

Это предложение направлено на снижение аварийности, особенно среди возрастных автомобилистов.

Согласно новым инициативам, водителям этой возрастной группы, чтобы сохранить право управлять автомобилем, придется проходить проверку зрения каждые три года. Статистика этой страны показывает, что число ДТП, повлекших смерть или тяжелые травмы, с участием водителей старше 60 лет выросло на 47% с 2010 года.

Если законопроект будет принят, те, кто не пройдет проверку, больше не смогут садиться за руль. Это часть более широких мер по повышению безопасности на дорогах.

Источник, фото: Сarscoops