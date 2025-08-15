Еще больше москвичей получили приоритет на парковку в своем районе

С 15 августа в зону резидентных разрешений в Москве вошли новые участки улиц

Благодаря этим изменениям еще больше москвичей получили приоритетную парковку у своего дома. Платить за нее им по-прежнему не нужно – при этом платные места, по статистике, освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные.

Чтобы продолжать парковаться бесплатно, местным жителям достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. Оно дает возможность без оплаты оставлять автомобиль в районе проживания ежедневно с 20:00 до 8:00 или круглосуточно, если внести годовую плату в размере 3 тыс. рублей. Стоимость остается неизменной с момента введения разрешений в 2012 году. Срок предоставления услуги – 6 рабочих дней.

Все адреса, которые вошли в зону резидентных разрешений, были согласованы с местными муниципальными депутатами. Подробная информация об улицах и тарифах опубликована на Едином транспортном портале.

Нововведения обеспечат местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. Водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее. Кроме того, благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает безопасность в городе.

Проект платных парковок в Москве показал множество положительных результатов. За 12 лет в столице пропала «хаотичная парковка»: пешеходам, городскому транспорту и автомобилистам стало безопаснее перемещаться по Москве, уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки на 64%. Также выросла оборачиваемость парковок – одно и то же место за сутки используют больше автомобилистов, а машины экстренных служб в 2 раза быстрее приезжают на вызовы. Кроме того, благодаря комплексному подходу, в том числе платным парковкам, увеличилась средняя скорость движения транспорта.

Источник: Дептранс