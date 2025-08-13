В России введут новый штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»

Глава НАС: использование рулонных и каркасных шторок на авто повышает риск ДТП

В России рассматривается возможность введения штрафов за использование «иранской тонировки» – рулонных штор, которые устанавливаются на оконные стекла автомобилей.

Проблема заключается в том, что водители устанавливают «иранские шторки», фиксируя их с помощью присосок.

В случае остановки сотрудниками ГИБДД автовладельцы могут быстро снять их, что затрудняет измерение светопропускания стекла для оформления штрафа. Аналогичную проблему создают и съемные каркасные шторки, которые также дают эффект тонировки, как у настоящих стекол.

Как отметил глава НАС Антон Шапарин, применение таких шторок увеличивает риск ДТП.

В организации предложили установить штраф в размере 5 тыс. рублей за первое нарушение и 15 тыс. рублей за повторное. Письмо с данной инициативой направлено министру внутренних дел России.

Источник: SHOT