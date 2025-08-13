Lada Niva в состоянии «капсулы времени» выставили на продажу по цене Гранты
В Ивановской области появился в продаже трехдверный внедорожник Lada Niva зеленого цвета, которому 44 года.
Этот автомобиль проехал всего 7,4 тыс. километров, а затем был помещен на долгое хранение в гараж.
Информации о состоянии внедорожника немного, и оценить его можно только по предоставленным снимкам. Кузов не имеет видимых признаков коррозии. Фары, бамперы, хромированные детали и пластиковые элементы интерьера выглядят как новые.
По словам владельца, необходимо заменить резину, которая, очевидно, пришла в негодность из-за длительного нахождения колес под давлением.
Двигатель Lada Niva – объемом 1,6 литра и мощностью 75 л.с., а также имеет механическую коробку передач.
Стоимость данной «капсулы времени» составляет 900 000 рублей.
Источник: «Авито Авто»