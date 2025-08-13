Lada Niva в состоянии «капсулы времени» выставили на продажу по цене Гранты

В России продают 44-летнюю Lada Niva почти без пробега за 900 тыс. рублей

В Ивановской области появился в продаже трехдверный внедорожник Lada Niva зеленого цвета, которому 44 года.

Lada Niva 1981 года выпуска

Этот автомобиль проехал всего 7,4 тыс. километров, а затем был помещен на долгое хранение в гараж.

Информации о состоянии внедорожника немного, и оценить его можно только по предоставленным снимкам. Кузов не имеет видимых признаков коррозии. Фары, бамперы, хромированные детали и пластиковые элементы интерьера выглядят как новые.

Lada Niva 1981 года выпуска

По словам владельца, необходимо заменить резину, которая, очевидно, пришла в негодность из-за длительного нахождения колес под давлением.

Lada Niva 1981 года выпуска

Двигатель Lada Niva – объемом 1,6 литра и мощностью 75 л.с., а также имеет механическую коробку передач.

Стоимость данной «капсулы времени» составляет 900 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Авито Авто»