Гелендвагену предлагают немного подвинуться

BMW готовит мощного конкурента Mercedes G-Class

Компания BMW разрабатывает новый флагманский внедорожник, способный бросить вызов Mercedes G-Class. Производство модели, известной под кодовым названием G74, начнется во второй половине 2029 года на заводе в Южной Каролине.

Несмотря на обширную линейку кроссоверов, у BMW до сих пор нет по-настоящему проходимого внедорожника, способного конкурировать с G-Class, Lexus LX или Range Rover. Новинка, построенная на платформе X5 следующего поколения, получит усиленную подвеску, специализированное внедорожное ПО и брутальный дизайн.

В отличие от электрического G-Class, BMW сохранит двигатели внутреннего сгорания. Модель может заменить XM в качестве топового предложения бренда, но с акцентом на бездорожье, а не на спортивную динамику.

По данным AutoForecast Solutions, производство XM завершится в 2028 году, а новый внедорожник займет его место, ориентируясь на поклонников Mercedes G-Class. Однако переманить их будет непросто: 65% владельцев G-Class в США при обновлении авто снова выбирают Mercedes-Benz.

Справка

BMW XM – флагманский гибридный внедорожник, разработанный подразделением BMW M. Концепт этой модели был впервые представлен 29 ноября 2021 года в Майами-Бич, а серийное производство началось в 2022-м. XM стал знаковым автомобилем – это первая самостоятельная разработка BMW M за последние 45 лет, со времен легендарного суперкара M1. В отличие от других моделей марки, XM не имеет «гражданской» версии и изначально создавался как эксклюзивный продукт подразделения M.

Источник, фото: Сarscoops

Алексеева Елена
Количество просмотров 568
18.08.2025 
Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3