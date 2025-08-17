Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

На рынок вышла Tesla с самым большим запасом хода в истории марки

Tesla запустила продажи новой Model 3 Long Range с запасом хода 830 км

Tesla анонсировала в Китае новую версию Model 3 Long Range с задним приводом. Заказы на этот автомобиль уже доступны в официальном интернет-магазине. Новая Tesla обладает наибольшим запасом хода в своей истории, который составляет 830 км по циклу CLTC.

Рекомендуем
Сколько служит вариатор Весты? Вы удивитесь: 350 тыс. км — не предел!

Разгон до 100 км/ч у данной версии занимает 5,2 секунды, в то время как у стандартной заднеприводной Model 3 этот показатель равен 6,1 секунды.

Начальная цена новинки составляет 37 950 долларов. Model 3 с увеличенным запасом хода оснащена тройной аккумуляторной батареей NMC ёмкостью 78,4 кВт·ч, предоставляемой компанией LG. В документации MIIT указаны два значения запаса хода CLTC: 830 км и 800 км, в зависимости от комплектации автомобиля.

Tesla Model 3 Long Range
Tesla Model 3 Long Range
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Также Tesla обновила полноприводную версию Model 3 Performance, увеличив запас хода до 647 км против прежних 623 км. Начальная цена для данной модели остаётся на уровне 47 850 долларов.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Model 3 Long Range сохранила размеры текущей версии: длина составляет 4720 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1442 мм, а колесная база – 2875 мм. Снаряжённая масса машины – 1760 кг, полная масса – 2192 кг. Размеры шин: 235/45R18 и 235/40R19, углы въезда и съезда составляют 13 и 12 градусов соответственно.

Автомобиль оборудован электродвигателем мощностью 225 кВт, размещённым сзади, что соответствует 302 л.с. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, при этом тип двигателя изменился с 3D7 на 3D6.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Tesla
Количество просмотров 1046
17.08.2025 
Фото:Unsplash | Tesla
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Автопилот суперский, управляется отлично
Недостатки:
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Комментарий:
Себе всё равно возьму, но в лизинг.
0