На рынок вышла Tesla с самым большим запасом хода в истории марки

Tesla запустила продажи новой Model 3 Long Range с запасом хода 830 км

Tesla анонсировала в Китае новую версию Model 3 Long Range с задним приводом. Заказы на этот автомобиль уже доступны в официальном интернет-магазине. Новая Tesla обладает наибольшим запасом хода в своей истории, который составляет 830 км по циклу CLTC.

Разгон до 100 км/ч у данной версии занимает 5,2 секунды, в то время как у стандартной заднеприводной Model 3 этот показатель равен 6,1 секунды.

Начальная цена новинки составляет 37 950 долларов. Model 3 с увеличенным запасом хода оснащена тройной аккумуляторной батареей NMC ёмкостью 78,4 кВт·ч, предоставляемой компанией LG. В документации MIIT указаны два значения запаса хода CLTC: 830 км и 800 км, в зависимости от комплектации автомобиля.

Tesla Model 3 Long Range

Также Tesla обновила полноприводную версию Model 3 Performance, увеличив запас хода до 647 км против прежних 623 км. Начальная цена для данной модели остаётся на уровне 47 850 долларов.

Model 3 Long Range сохранила размеры текущей версии: длина составляет 4720 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1442 мм, а колесная база – 2875 мм. Снаряжённая масса машины – 1760 кг, полная масса – 2192 кг. Размеры шин: 235/45R18 и 235/40R19, углы въезда и съезда составляют 13 и 12 градусов соответственно.

Автомобиль оборудован электродвигателем мощностью 225 кВт, размещённым сзади, что соответствует 302 л.с. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, при этом тип двигателя изменился с 3D7 на 3D6.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: CarNewsChina