Стала известна цена нового флагманского кроссовера популярного в России бренда

Предпродажи Zeekr 9X начнутся выставке в Чэнду по цене от 6,1 млн рублей

Стала известна дата начала продаж и цена нового кроссовера Zeekr 9X, который был представлен в апреле на автошоу в Шанхае.

Длина модели составляет 5239 мм, а колёсная база равна 3169 мм, что схоже с размерами таких конкурентов, как Lynk & Co 900 (5240 мм и 3160 мм) и Aito M9 (5230 мм и 3110 мм). Кроссовер оборудован пневматической подвеской, позволяющей изменять клиренс в диапазоне от 178 до 288 мм.

Внутри автомобиля предусмотрены три ряда сидений, причем аналогичные кресла второго ряда имеют функции подогрева, вентиляции и массажа. Zeekr 9X является первым гибридом бренда, что усиливает ожидания от него. Под капотом установлен турбомотор от Volvo мощностью 279 л.с., который может работать как генератор или напрямую приводить колёса.

Zeekr 9X

Главные характеристики электромоторов: спереди расположен мотор мощностью 394 л.с., сзади находятся два мотора по 503 л.с. каждый, что в сумме дает 1400 л.с. (без учета ДВС). Полная зарядка батареи емкостью 70 кВт·ч обеспечивает проезд до 380 км по циклу CLTC, а общая автономность достигает 1000 км. Время зарядки от 20 до 80% составляет всего 9 минут.

Zeekr 9X

Предварительные продажи кроссовера начнутся на автомобильной выставке в Чэнду через две недели. По данным источников, стоимость Zeekr 9X составит от 550 000 юаней (6,08 млн рублей). Для сравнения, Aito M9 стоит от 470 до 570 тысяч юаней, а Lynk & Co 900 имеет цену в диапазоне от 310 до 417 тысяч юаней. К конкурентам также можно отнести Li Auto L9 (410-440 тысяч юаней) и Denza N9, цена которого варьируется от 390 до 450 тысяч юаней.

Источник: Российская газета