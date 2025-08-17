Toyota резко раскритиковала Xiaomi за выдуманные преимущества их автомобилей

Представитель FAW Toyota Чжао Дун раскритиковал Xiaomi за ошибку в расчетах

Чжао Дун, высокопоставленный представитель FAW Toyota, публично осудил Xiaomi за некорректный расчет соотношения колесной базы и диаметра колеса их автомобиля YU7.

Он заявил, что такого показателя в автомобильной отрасли не существует и что его выдумали в Xiaomi.

На своей странице в соцсетях он указал, что озвученное Лэй Цзюнем соотношение 3 является неверным, а правильный показатель составляет 4. Более того, Чжао Дун подчеркнул, что даже данные по моделям Toyota были рассчитаны неправильно.

По его словам, правильный подход заключается в делении колесной базы на диаметр колеса, а не в упрощенном подсчете, основанном на количестве колес между осями, как это сделала Xiaomi.

Он отметил, что такой метод вводит в заблуждение и не отражает реальных технических характеристик автомобиля. Чжао Дун также акцентировал внимание на важности точности параметров, которые могут повлиять на восприятие устойчивости и управляемости машины, особенно в конкурентной среде автомобильной индустрии. В конце он высмеял автомобильные компании, которые бездумно стали повторять заявления Xiaomi.

Источник: ITHome