Популярный в России бренд презентовал новый фирменный дизайн

Exeed показала кроссовер Exlantix E05 с дизайнерскими чертами Porsche

Марка Exeed готовится к презентации нового дизайна, первым воплощением которого станет среднеразмерный кроссовер Exeed Exlantix E05, изображения которого уже доступны как снаружи, так и внутри.

Внешний вид передней части Exeed Exlantix E05 чем-то напоминает автомобили Porsche, с рельефным капотом, идентичной формой фар и оформлением бампера.

Интересно, что в интерьере также можно заметить элементы, заимствованные у Porsche: за экраном медиасистемы находится округлый элемент, схожий с хронографом, используемым на передних панелях немецких автомобилей, хотя он едва заметен за «большим» экраном. Три экрана на передней панели порой становятся отличительной чертой современных Porsche.

Exlantix E05

Exeed Exlantix E05 представляет собой 5-местный кроссовер с размерами 4780х1890х1725 мм и колесной базой 2800 мм.

Exlantix E05

Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 156 л. с. Емкость тяговой батареи составит 32,66 кВтч, что обеспечит максимальный запас хода на электротяге в 165 км.

Формальная премьера Exeed Exlantix E05 ожидается позже в этом месяце на автосалоне в Чэнду, который начнется 29 августа.



Источник: ITHome