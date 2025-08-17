#
Популярный в России бренд презентовал новый фирменный дизайн

Exeed показала кроссовер Exlantix E05 с дизайнерскими чертами Porsche

Марка Exeed готовится к презентации нового дизайна, первым воплощением которого станет среднеразмерный кроссовер Exeed Exlantix E05, изображения которого уже доступны как снаружи, так и внутри.

Внешний вид передней части Exeed Exlantix E05 чем-то напоминает автомобили Porsche, с рельефным капотом, идентичной формой фар и оформлением бампера.

Интересно, что в интерьере также можно заметить элементы, заимствованные у Porsche: за экраном медиасистемы находится округлый элемент, схожий с хронографом, используемым на передних панелях немецких автомобилей, хотя он едва заметен за «большим» экраном. Три экрана на передней панели порой становятся отличительной чертой современных Porsche.

Exeed Exlantix E05 представляет собой 5-местный кроссовер с размерами 4780х1890х1725 мм и колесной базой 2800 мм.

Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 156 л. с. Емкость тяговой батареи составит 32,66 кВтч, что обеспечит максимальный запас хода на электротяге в 165 км.

Формальная премьера Exeed Exlantix E05 ожидается позже в этом месяце на автосалоне в Чэнду, который начнется 29 августа.

Источник: ITHome

17.08.2025 
