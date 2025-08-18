В Татарстане может появиться завод популярного китайского бренда
Республика Татарстан имеет потенциал для размещения представительства или сборочного производства компании Changan, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
«Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере. То есть с точки зрения промышленной и ИТ-инфраструктуры Татарстан весьма привлекателен как площадка для возможной локализации базы автокомпонентов», – рассказала Минуллина в преддверии международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».
Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана добавила, что в республике ведется и подготовка кадров в данной сфере.
Приводящий цитату источник напоминает, что в апреле 2025 год глава Татарстана Рустам Минниханов посетил автозавод Changan в Чунцине, который планирует выпуск летающих автомобилей в 2026 году и человекоподобных роботов в 2027 году... Напомним, что годом ранее, в 2024 году Минниханов посещал предприятия FAW, а в ходе форума «Ростки» официальный представитель FAW заявлял о планах по созданию завода в республике... С Changan получится лучше?
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Прайм, Kazanfirst