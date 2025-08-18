В Татарстане может появиться завод популярного китайского бренда

Власти Татарстана не исключают появления завода Changan на территории республики

Республика Татарстан имеет потенциал для размещения представительства или сборочного производства компании Changan, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере. То есть с точки зрения промышленной и ИТ-инфраструктуры Татарстан весьма привлекателен как площадка для возможной локализации базы автокомпонентов», – рассказала Минуллина в преддверии международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана добавила, что в республике ведется и подготовка кадров в данной сфере.

Приводящий цитату источник напоминает, что в апреле 2025 год глава Татарстана Рустам Минниханов посетил автозавод Changan в Чунцине, который планирует выпуск летающих автомобилей в 2026 году и человекоподобных роботов в 2027 году... Напомним, что годом ранее, в 2024 году Минниханов посещал предприятия FAW, а в ходе форума «Ростки» официальный представитель FAW заявлял о планах по созданию завода в республике... С Changan получится лучше?

