Новый кроссовер Lada планируют собирать на еще одном заводе

Автопоток: в Чечне может начаться сборка кроссоверов Lada Azimut

16 августа в ходе визита в Чеченскую республику губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил расположенный в Аргуне завод «Чеченавто», главной продукцией которого являются автомобили Lada.

«В Аргуне заехали на "Чеченавто", где в том числе собирают автомобили Лада Гранта. Обсудили перспективы сотрудничества в сфере машиностроения. Надо наращивать взаимодействие между регионами, и это вполне реальный план. Обсудим его совместно с руководством предприятия АВТОВАЗ. Сюда необходимо завозить новые модели наших автомобилей. Также закупим у «Чеченавто» партию машин – для тушения пожаров, а также для наших военных», – написал Федорищев в своем Телеграм-канале.

Сборка Lada Granta на конвейере «Чеченавто»

Как сообщает один из источников, Федорищев пообещал обратиться к руководителю АВТОВАЗа Максиму Соколову с просьбой направить в Чечню для ознакомления один экземпляр перспективного кроссовера Lada Azimut.

Напомним, в Тольятти эту модель начнут выпускать в 2026-м. В основе – модифицированная платформа Весты, под капотом – обновленные движки 1.6 и 1.8. В числе функций – мультимедиа с онлайн-сервисами, цифровые приборы, электропривод двери багажника, панорамная крыша, электроручник, оригинальный обогрев боковых стекол... На «Чеченавто» в Аргуне сейчас собирают седаны Lada Granta, грузовые ГАЗели и багги Чаборз собственной конструкции, планируют наладить сборку УАЗов.

