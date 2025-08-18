Новый японский кроссовер Honda сегодня дешевле китайских аналогов

Honda Vezel: доступный кроссовер в России с ценой от 1,9 млн рублей

На российском рынке появился новый кроссовер Honda Vezel, цена которого стартует от 1,9 миллиона рублей, что делает его более доступным, чем предлагаемые на российском рынке кроссоверы китайских брендов.

Honda Vezel доступен как в праворульной, так и в леворульной версиях, но оснащен лишь одним 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 лошадиные силы, работающим в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Для сравнения: базовый Chery Tiggo 4 с МКП стоит от 1 999 000 рублей, а обновленный Changan CS35 Plus – от 2 369 900 рублей. В то же время GAC GS3 имеет стартовую цену от 2 449 000 рублей.

Самые выгодные предложения на Honda Vezel зафиксированы в Красноярске: праворульную версию можно заказать за 1 900 000 рублей, а леворульную – за 1 940 000 рублей.

В Владивостоке цена на праворульный вариант составляет минимум 2 000 000 рублей, в Иркутске – от 2 150 000 рублей, а в Новосибирске – на 30 тысяч рублей дороже.

Наименьшая стоимость Vezel в наличии отмечена в Томске и Уссурийске – 2 850 000 рублей. В Тюмени и Москве стоимость может достигать 3 299 000 рублей и 4 690 000 рублей соответственно.

