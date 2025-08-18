Он поднимался на Эльбрус, буксировал БТР: каким стал легендарный внедорожник

УАЗ Патриот отметил 20-летний юбилей

Серийное производство УАЗ Патриот стартовало 17 августа 2005 года. На ульяновском заводе напомнили о значении этого внедорожника для компании.

Патриот стал первой новой моделью за долгий период, присоединившись к таким автомобилям, как Хантер и Буханка. Он отражает внедорожную концепцию, объединяя комфорт с современными удобствами: вместительный салон, кондиционер и мультимедиа, характерные для легковых автомобилей.

Внедорожник неоднократно использовался в экспедициях от Арктики до Камчатки. В 2016 году он установил рекорд, поднявшись на Эльбрус выше 5000 метров, что подтвердило его превосходные внедорожные качества.

Пресс-служба УАЗа отметила: «Внедорожник буксировал БТР-80, вместил 23 человека и первым среди автомобилей достиг 73-й параллели на Крайнем Севере».

В этом году Патриот ждет модернизация, включая небольшой рестайлинг и обновления в линейке моторов, среди которых появится турбодизель в сочетании с 6-скоростной механикой.

Сегодня УАЗ Патриот доступен с бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра, который развивает 150 л.с. и работает с 5-скоростной механической коробкой передач. Цены на эту модель начинаются от 1 835 000 рублей.

Источник: пресс-служба УАЗа