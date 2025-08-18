#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Он поднимался на Эльбрус, буксировал БТР: каким стал легендарный внедорожник

УАЗ Патриот отметил 20-летний юбилей

Серийное производство УАЗ Патриот стартовало 17 августа 2005 года. На ульяновском заводе напомнили о значении этого внедорожника для компании.

Рекомендуем
Современный бизнес-класс или советская Волга? Тест-сравнение

Патриот стал первой новой моделью за долгий период, присоединившись к таким автомобилям, как Хантер и Буханка. Он отражает внедорожную концепцию, объединяя комфорт с современными удобствами: вместительный салон, кондиционер и мультимедиа, характерные для легковых автомобилей.

Внедорожник неоднократно использовался в экспедициях от Арктики до Камчатки. В 2016 году он установил рекорд, поднявшись на Эльбрус выше 5000 метров, что подтвердило его превосходные внедорожные качества.

Пресс-служба УАЗа отметила: «Внедорожник буксировал БТР-80, вместил 23 человека и первым среди автомобилей достиг 73-й параллели на Крайнем Севере».

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В этом году Патриот ждет модернизация, включая небольшой рестайлинг и обновления в линейке моторов, среди которых появится турбодизель в сочетании с 6-скоростной механикой.

Сегодня УАЗ Патриот доступен с бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра, который развивает 150 л.с. и работает с 5-скоростной механической коробкой передач. Цены на эту модель начинаются от 1 835 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба УАЗа

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 5741
18.08.2025 
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+13