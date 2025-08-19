#
Дилеры объяснили, почему они отказываются от некоторых автобрендов

«Автостат»: дилеры начали сокращать количество брендов в своих портфелях

Автодилеры уменьшают ассортимент брендов, отказываясь от реализации и обслуживания моделей с неэффективными дистрибьюторами и бизнес-стратегиями, сообщает «Автостат», ссылаясь на мнения участников рынка. Если в апреле в стране было зарегистрировано 4516 дилерских контрактов, то к июлю их число снизилось до 4347 (-4%).

Лада Веста 1.6 с роботом: подсчитали все расходы за 10 лет

Директор департамента новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов считает, что дилерская сеть в России вдвое больше, чем нужно. Она рассчитана на рынок в 2,5 млн машин в год, а сейчас объем составляет около 1,1-1,15 млн.

По его словам, сокращение продолжится, но в пределах 5-10%.

В «АвтоСпецЦентре» ожидают дальнейшего снижения числа контрактов, но не более чем на 5–10%.

Причины отказов от контрактов и закрытия автосалонов разнообразны. Некоторые дилеры не могут конкурировать на своем рынке, другие отказываются сотрудничать с убыточными марками, третьи оптимизируют затраты, закрывая свои точки.

Генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич сообщает, что продажи с каждого дилерского центра упали в 3–4 раза по сравнению с августом-сентябрем 2024 года, а рентабельность уменьшилась еще сильнее.

«Падение продаж привело к увеличению сроков реализации, что, в свою очередь, повысило стоимость финансирования на фоне роста ключевой ставки, – добавляет он.

Также наблюдаются оверстоки, которые приводят к ценовому демпингу.

При этом некоторые дилеры продолжают подписывать контракты с новыми брендами, такими как Extantix и Lixiang, также на рынке скоро появятся марки iCaur и Deepal. В то же время наиболее привлекательными для продавцов считаются массовые авто с локальным производством. Особенно рискуют монобрендовые дилеры в регионах, занимающиеся продажей массовых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.

Источник:  «Автостат»
0