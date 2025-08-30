#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
John Deere
30 августа
Трактор-монстр для пожарной службы преодолевает до 1,2 метра брода
John Deere – универсальная машина для...
Клапан рециркуляции отработавших газов засбоил из-за небольшого кусочка сухой грязи. После очистки клапан заработал как ни в чем не бывало.
30 августа
Надежный бюджетный седан в очередной раз подтвердил свою репутацию
Неисправность 12-летнего Chevrolet Cobalt из...
Кроссовер Voyah Taishan получил крутейший автопилот от Huawei 3-го уровня
30 августа
Кроссовер Voyah Taishan получил крутейший автопилот от Huawei 3-го уровня
Voyah анонсировала выход на рынок Voyah Taishan...

Появились первые изображения нового седана Nissan Teana

Dongfeng Nissan представил обновленный седан Nissan Teana Plus

Совместное предприятие Dongfeng Nissan сегодня представило официальные фотографии обновленного седана Nissan Teana, который получил название Nissan Teana Plus.

Рекомендуем
Что можно починить самому в автомобиле – вы не поверите, насколько это просто

Модель выйдет на рынок в четвертом квартале 2025 года, а цены будут объявлены ближе к этому сроку.

Обновленный автомобиль отличается новой передней частью, где появилась стильная светодиодная полоса между фарами, что позволило увеличить длину модели на 14 мм – до 4920 мм, в то время как другие размеры остались без изменений.

Nissan Teana Plus
Nissan Teana Plus

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Хотя изображений салона не предоставлено, вероятно, он будет доступен в двухцветном варианте. Диаметр колесных дисков составит 17 или 19 дюймов.

Nissan Teana Plus
Nissan Teana Plus

Кроме того, ожидается обновленная медиасистема и возможные другие доработки. Однако в техническом плане изменений нет: автомобиль по-прежнему будет оснащаться 2,0-литровым турбомотором в сочетании с вариатором, имитирующим 8-ступенчатую коробку передач.

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 15
30.08.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Teana

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв