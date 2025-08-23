#
На продажу выставлен редкий вариант внедорожника Лада Тарзан

Лада Тарзан с редким кузовом ВАЗ-2114 продается в Коми за 650 тысяч рублей

В Сыктывкаре на продажу выставили внедорожник Лада Тарзан 2001 года выпуска в довольно редком исполнении – с кузовом хэтчбека ВАЗ-2114 из семейства Самара-2.

Наиболее известны Тарзаны в двух исполнениях: ранние, с кузовами ВАЗ-2108/-09, и поздние, по кузову повторяющие «десяточные» универсал ВАЗ-2111 и хэтч ВАЗ-2112; в основе у обоих лежит платформа Нивы, «подруженная» с кузовом через оригинальную раму. Такие машины в начале 1990-х и начале 2000-х мелкими сериями выпускала тольяттинская компания «Лада-Консул». Вариант с кузовом «четырки» следует отнести к совсем уж небольшой партии машин или вовсе к штучным образцам.

А индекс ВАЗ-210934 указывает на то, что изначально это Тарзан с «девятым» кузовом, который позже, вероятно, прошел «фейслифт». Тем не менее, внешне выставленный на продажу экземпляр выглядит свежо и эстетично: кузов красивого синего цвета, пороги и аккуратные фендеры в цвет, коими могли похвастать далеко не все Тарзаны, находятся в очень неплохом состоянии.

Пробег, правда, солидный – более 136 тысяч км, а владельцев по ПТС – трое. Под капотом стоит нивовский двигатель ВАЗ-2130 с рабочим объемом 1,8 литра – судя по указанному значению мощности в 82 л.с., это мотор еще в карбюраторном исполнении (впрысковый был буквально на три «лошадки» пободрее). Такие движки ставили на длинные Нивы ВАЗ-2131, минивэны ВАЗ-2120 Надежда и – на Тарзаны. В общем, перед нами часть довольно интересной истории, и всего за 650 тысяч рублей.

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
23.08.2025 
