Эксперт рассказал, когда покупка б/у авто из такси оправдана

Массовая распродажа автомобилей такси: стоит ли покупать?

В марте 2026 года российские таксопарки планируют масштабную распродажу иностранных автомобилей с пробегом.

Автомобили из такси могут быть привлекательны по цене – порой на 20–30% дешевле аналогов. Однако нужно понимать: эксплуатация в такси означает высокие пробеги, круглосуточную нагрузку и не всегда щадящее отношение к технике. Машина могла менять десятки водителей, а обслуживание порой сводилось к минимуму.

Борис Беленький, CVO CARCRAFT:

– Когда покупка оправдана? Если вы берете авто для краткосрочного пользования, например, как «рабочую лошадку» для бизнеса или поездок за город. Также разумно рассматривать модели с простыми и надежными агрегатами – классические атмосферные двигатели, проверенные коробки.

На что обратить внимание: пробег и реальное техническое состояние (диагностика обязательна); историю обслуживания (лучше покупать через официального продавца таксопарка, а не перекупщика); состояние кузова – именно он быстрее всего «сдает» в условиях такси.

Эксперт советует не связываться с гибридными и премиальными моделями, где ремонт обойдется дороже, чем сама экономия на покупке.

Вывод простой: покупка машины из такси может быть разумной, если подходить к выбору трезво и без иллюзий.

