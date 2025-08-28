Названы предельные сроки хранения автомобильного бензина

Эксперт Никита Родионов не рекомендует использовать старое топливо

Срок, в течение которого бензин сохраняет свои свойства в баке автомобиля или канистре, строго ограничен и зависит от ряда условий.

Как пояснил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, на сохранность топлива влияют материал тары, условия его хранения (температура и влажность), а также исходное качество горючего.

В герметичной стальной канистре бензин без присадок может храниться от трех до пяти месяцев. Если же в топливо добавлены специальные присадки, этот срок увеличивается примерно вдвое. Важно отметить, что подобные условия обеспечивает только металлическая емкость – пластик годится исключительно для кратковременного хранения или перевозки. Использование же непредназначенных для этого бытовых емкостей полностью запрещено.

В топливном баке автомобиля бензин не следует хранить дольше двух месяцев. На его свойства активно влияют проникающие внутрь воздух и вода, а если машина стоит на улице – добавляется воздействие солнечного света, влажности и постоянных перепадов температур.