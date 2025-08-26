ФАС возбудила дела о завышении цен на АЗС в регионах

Правительство продлило запрет на экспорт бензина для стабилизации рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила ряд дел из-за завышения розничных цен на автозаправках в отдельных регионах России.

Это решение было озвучено на заседании штаба по ситуации на топливном рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Ведомство продолжит мониторинг цен около 12 тысяч АЗС по всей стране для выявления нарушений антимонопольного законодательства.

Параллельно для обеспечения внутреннего рынка и сдерживания цен правительство продлило полный запрет на экспорт бензина для всех нефтяных компаний.

По данным Минэнерго, эти меры уже дают эффект: объемы продаж увеличились, а цены на Санкт-Петербургской бирже начали снижаться. Также штаб подтвердил, что поставки топлива сельхозпроизводителям в период уборочной кампании идут в штатном режиме.

В Татарстане ввели штрафы до 150 тысяч за продажу топлива несовершеннолетним, но на покупателей начиная с 16 лет запрет не распространяется, они смогут заправлять свои транспортные средства.