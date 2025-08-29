Успехи Китая в автопроме восхитиили российского посла

Посол РФ Моргулов: Китай стал главным автоэкспортером мира

Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорь Моргулов констатировал шестикратное увеличение экспорта автомобилей из КНР за минувшие пять лет.

В своем выступлении, посвященном успехам китайского автопрома, дипломат охарактеризовал эту отрасль как одну из самых динамично развивающихся. Он отметил, что по итогам прошлого года именно автомобильная промышленность внесла наибольший вклад в экономику страны, обеспечив около десятой части валового внутреннего продукта КНР.

Моргулов сообщил, что на 80 местных автозаводах было произведено 31,3 миллиона транспортных средств. Что касается экспорта, то, по его словам, за пятилетний период его объемы возросли в шесть раз, достигнув отметки почти 6,5 млн единиц.

Дипломат подчеркнул, что сегодня Китай занимает позицию крупнейшего в мире поставщика автомобилей, хотя еще 10-15 лет назад подобное достижение казалось совершенно нереалистичным. Моргулов также выразил искреннее восхищение стремительным прогрессом, которого добились китайские партнеры в данной сфере.