Полный привод, 245 л.с, АКП — в России стартовали продажи добротного кроссовера

Hongqi объявил комплектации и цены гибридного кроссовера HS7 в России

Китайский премиум-бренд Hongqi объявил российские цены на гибридный кроссовер HS7.

Напомним, 7-местный Hongqi HS7 имеет габариты 4995 / 1960 / 1760 мм при колесной базе 2920 мм и клиренсе 200 мм. Кроссовер оснащен 2,0-литровым турбодвигателем с гибридной системой (245 л.с.), работающей с 8-ступенчатой АКП и адаптивным полным приводом BorgWarner. Разгон до 100 км/ч – 8,8 с, расход – 8,2 л/100 км. В РФ будет две комплектации – Deluxe за 4 790 000 рублей и Executive за 4 990 000 рублей.

В обеих версиях модель имеет 6 подушек безопасности, 27 мест для хранения вещей, амбиентную подсветку салона из 253 оттенков и багажник объемом 3 117 литров при сложенных втором и третьем рядах сидений. В гамме цветов шесть вариантов: белый Alpine Shimmering White, серый – Art Grey, насыщенный коричневый – Shining Night Brown и глубокий темный – Charming Night Dark. Оттенки можно сочетать с черной крышей.

По интерьеру – четыре возможных исполнения: графитовый черный, черный с пурпурно-песочным, черный с темно-коричневым и черный с отделкой цвета слоновой кости. В оформлении салона используется кожа Nappa, декоративные вставки из дерева, а потолок и стойки отделаны ультратонкой микрофиброй Dinamica.

Комплектация Deluxe, 4 790 000 рублей:

  • панорамная крыша с люком,
  • автоматическая шторка,
  • приветственная анимация,
  • аудиосистема с 10 динамиками,
  • зеркало с функцией автозатемнения,
  • электропривод багажника,
  • подогрев зеркал,
  • 3-зонный климат с системой очистки воздуха и фильтром,
  • сенсорный дисплей 12,6"
  • камера в салоне,
  • беспроводная зарядка,
  • 4 USB-порта,
  • адаптивный круиз-контроль,
  • удержание в полосе,
  • предупреждение о сходе и фронтальном столкновении,
  • экстренное торможение,
  • контроль слепых зон,
  • помощь при выезде задним ходом,
  • контроль усталости водителя,
  • помощь при спуске,
  • круговой обзор 360° и парктроники.

Комплектация Executive, 4 990 000 рублей (+ к Deluxe):

  • электрорегулировка рулевой колонки в четырех направлениях,
  • электрорегулировка передних сидений в 10 направлениях, функция памяти,
  • выдвижные столики для задних пассажиров,
  • бесконтактное открывание багажника,
  • вставки из натурального дерева,
  • аудиосистема 12 динамиков,
  • проекция на лобовое стекло,
  • система предупреждения о наезде сзади,
  • функция контроля безопасного открытия двери,
  • амортизаторы с интеллектуальной регулировкой демпфирования.

В компании говорят, что основа HS7 – стальной каркас повышенной прочности, обеспечивающий баланс жесткости кузова и оптимальной массы. Отдельное внимание уделено защите пешеходов — капот выполнен в виде энергоемкой многослойной структуры и при аварии складывается прогнозируемым образом, минимизируя риски тяжелых травм. Модель уже доступна к заказу у официальных дилеров.

