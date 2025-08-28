Полный привод, 245 л.с, АКП — в России стартовали продажи добротного кроссовера
Китайский премиум-бренд Hongqi объявил российские цены на гибридный кроссовер HS7.
Напомним, 7-местный Hongqi HS7 имеет габариты 4995 / 1960 / 1760 мм при колесной базе 2920 мм и клиренсе 200 мм. Кроссовер оснащен 2,0-литровым турбодвигателем с гибридной системой (245 л.с.), работающей с 8-ступенчатой АКП и адаптивным полным приводом BorgWarner. Разгон до 100 км/ч – 8,8 с, расход – 8,2 л/100 км. В РФ будет две комплектации – Deluxe за 4 790 000 рублей и Executive за 4 990 000 рублей.
В обеих версиях модель имеет 6 подушек безопасности, 27 мест для хранения вещей, амбиентную подсветку салона из 253 оттенков и багажник объемом 3 117 литров при сложенных втором и третьем рядах сидений. В гамме цветов шесть вариантов: белый Alpine Shimmering White, серый – Art Grey, насыщенный коричневый – Shining Night Brown и глубокий темный – Charming Night Dark. Оттенки можно сочетать с черной крышей.
По интерьеру – четыре возможных исполнения: графитовый черный, черный с пурпурно-песочным, черный с темно-коричневым и черный с отделкой цвета слоновой кости. В оформлении салона используется кожа Nappa, декоративные вставки из дерева, а потолок и стойки отделаны ультратонкой микрофиброй Dinamica.
Комплектация Deluxe, 4 790 000 рублей:
- панорамная крыша с люком,
- автоматическая шторка,
- приветственная анимация,
- аудиосистема с 10 динамиками,
- зеркало с функцией автозатемнения,
- электропривод багажника,
- подогрев зеркал,
- 3-зонный климат с системой очистки воздуха и фильтром,
- сенсорный дисплей 12,6"
- камера в салоне,
- беспроводная зарядка,
- 4 USB-порта,
- адаптивный круиз-контроль,
- удержание в полосе,
- предупреждение о сходе и фронтальном столкновении,
- экстренное торможение,
- контроль слепых зон,
- помощь при выезде задним ходом,
- контроль усталости водителя,
- помощь при спуске,
- круговой обзор 360° и парктроники.
Комплектация Executive, 4 990 000 рублей (+ к Deluxe):
- электрорегулировка рулевой колонки в четырех направлениях,
- электрорегулировка передних сидений в 10 направлениях, функция памяти,
- выдвижные столики для задних пассажиров,
- бесконтактное открывание багажника,
- вставки из натурального дерева,
- аудиосистема 12 динамиков,
- проекция на лобовое стекло,
- система предупреждения о наезде сзади,
- функция контроля безопасного открытия двери,
- амортизаторы с интеллектуальной регулировкой демпфирования.
В компании говорят, что основа HS7 – стальной каркас повышенной прочности, обеспечивающий баланс жесткости кузова и оптимальной массы. Отдельное внимание уделено защите пешеходов — капот выполнен в виде энергоемкой многослойной структуры и при аварии складывается прогнозируемым образом, минимизируя риски тяжелых травм. Модель уже доступна к заказу у официальных дилеров.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте