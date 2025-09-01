Турбомоторы против атмосферников: за что вам придется платить?

Роман Тимашов: Срок жизни турбомотора определяет качество его обслуживания

Распространение малолитражных турбированных двигателей породило среди автолюбителей жаркие споры об их надежности.

Правда ли, что за топливную экономичность и резвую динамику современных турбомоторов приходится расплачиваться надежностью? Этот вопрос беспокоит многих автомобилистов, выбирающих между новым турбонаддувным мотором и старым добрым атмосферником. Так ли это на самом деле и от чего на деле зависит срок службы современного силового агрегата?

Мнение эксперта

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «АВТОДОМ Алтуфьево»:

– Малолитражные двигатели с турбонаддувом стали привычным решением в автомобилестроении. Такие агрегаты отличаются компактностью, высоким КПД и производительностью даже при небольших объемах цилиндров. Но вместе с этим стоит учитывать при эксплуатации автомобилей с турбомоторами повышенные требования к качеству топлива и моторного масла, а также важность регулярного прохождения ТО.

Конструкция таких агрегатов предусматривает высокую степень механических нагрузок, что влияет на долговечность ключевых узлов и механизмов.

Однако производители активно внедряют инновационные технологии, направленные на повышение надежности агрегатов. Применение высокопрочных материалов, электронных систем контроля и точной регулировки процессов сгорания способствует снижению риска преждевременного износа деталей и увеличению общего ресурса двигателя.

Средний ресурс современных турбированных двигателей оценивается в 200 тыс. км пробега. Этот показатель заметно ниже, чем у атмосферных моторов, однако, наряду с сокращенным сроком службы, появляются важные преимущества: топливная экономичность, снижение выброса загрязняющих веществ и улучшение динамики движения.