#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Турбомоторы против атмосферников: за что вам придется платить?

Роман Тимашов: Срок жизни турбомотора определяет качество его обслуживания

Распространение малолитражных турбированных двигателей породило среди автолюбителей жаркие споры об их надежности.

Рекомендуем
Настоящие драконы! Рейтинг самых мощных китайских машин в РФ

Правда ли, что за топливную экономичность и резвую динамику современных турбомоторов приходится расплачиваться надежностью? Этот вопрос беспокоит многих автомобилистов, выбирающих между новым турбонаддувным мотором и старым добрым атмосферником. Так ли это на самом деле и от чего на деле зависит срок службы современного силового агрегата?

Мнение эксперта

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «АВТОДОМ Алтуфьево»:

– Малолитражные двигатели с турбонаддувом стали привычным решением в автомобилестроении. Такие агрегаты отличаются компактностью, высоким КПД и производительностью даже при небольших объемах цилиндров. Но вместе с этим стоит учитывать при эксплуатации автомобилей с турбомоторами повышенные требования к качеству топлива и моторного масла, а также важность регулярного прохождения ТО.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Конструкция таких агрегатов предусматривает высокую степень механических нагрузок, что влияет на долговечность ключевых узлов и механизмов.

Однако производители активно внедряют инновационные технологии, направленные на повышение надежности агрегатов. Применение высокопрочных материалов, электронных систем контроля и точной регулировки процессов сгорания способствует снижению риска преждевременного износа деталей и увеличению общего ресурса двигателя.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Средний ресурс современных турбированных двигателей оценивается в 200 тыс. км пробега. Этот показатель заметно ниже, чем у атмосферных моторов, однако, наряду с сокращенным сроком службы, появляются важные преимущества: топливная экономичность, снижение выброса загрязняющих веществ и улучшение динамики движения.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 944
01.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0