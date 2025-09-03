#
В РФ появился неожиданно доступный кроссовер в духе Range Rover Evoque

Опубликованы цены на кроссовер Jaecoo J7 Limited Edition – от 2 759 900 рублей

Официальный российский сайт марки Jaecoo разместил информацию о ценах на кроссовер Jaecoo J7 в исполнении Limited Edition.

Популярный кроссовер обновили – таких сервисов нет ни у кого на нашем рынке!

Рекомендованные розничные цены новой модификации лежат в диапазоне от 2 759 900 до 3 059 900 рублей. С учетом выгоды при пользовании программой трейд-ин прайс можно снизить до 2 559 900 – 2 859 900 рублей. Напомним, расценки на обычный J7 2025 года выпуска начинаются с 2 960 000 рублей.

Чем же отличается «оптимизированный» по цене кроссовер от основной версии?

Главные особенности – иной дизайн передка, напоминающий Range Rover Evoque, обновленный задний бампер и «младший» силовой агрегат: под капотом тут 1.5 турбо (147 л.с. и 210 Нм) в паре с 6-ступенчатым роботом, тогда как у «обычного» J7 – 1.6 турбо (150 или 186 л.с., 275 Нм) в связке с роботом на 7 ступеней. Кроме того, основная модель может комплектоваться полным приводом, а Limited Edition – строго переднеприводный.

С этим изменениями дорожный просвет (если брать в сравнение базовый 150-сильный J7 с передним приводом) сократился со 196 до 189 мм, а разгон до «сотни» упал с 9,7 до 12,5 секунды.

Но оснащение – на неплохом уровне: уже в базе (2 759 900 рублей) – шесть подушек, климат-контроль, камера заднего вида, а также обогревы руля, передних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя.

В более продвинутом исполнении Limited Edition Top (3 059 900 рублей) появляются панорамная крыша, двухзонный климат, передние парктроники, круговой обзор, передние кресла с вентиляцией, беспроводная зарядка смартфона на 50 Вт, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и медиасистема с голосовым управлением.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 382
03.09.2025 
