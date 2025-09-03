Праворульные авто Дальнего Востока: почему запрет невозможен

Сергей Целиков: запрет праворульных авто невозможен, в ДФО около 90% таких машин

Запрет на использование праворульных автомобилей на Дальнем Востоке в настоящее время не представляется возможным ввиду их тотального преобладания в автомобильном парке региона.

Как отметил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), доля таких машин достигает 90%, что делает их основным видом транспорта для подавляющего большинства местных жителей.

По словам эксперта, подобное ограничение способно спровоцировать не только транспортный коллапс, но и серьезный рост социальной напряженности, поскольку дальневосточники исторически зависят от этой категории автомобилей. Целиков подчеркнул, что подержанным японским автомобилям в регионе практически нет альтернативы, особенно если говорить о соотношении цены и качества.

Сложившаяся практика импорта предполагает ввоз машин возрастом 5–7 лет, стоимость которых для конечного покупателя составляет в среднем 1,2–1,5 миллиона рублей. При этом, как добавил специалист, такие автомобили демонстрируют высокую надежность и без серьезных проблем эксплуатируются на российских дорогах ещё в течение 10–15 лет, что формирует уникальный и экономически обоснованный рынок.