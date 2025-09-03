#
15 сентября
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
15 сентября
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
15 сентября
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Осенний скрип тормозов — сигнал тревоги

Эксперты: осенние похолодания требуют срочной диагностики тормозной системы

С приходом осени с ее холодными утренниками, сыростью и резкими перепадами температур надежность тормозной системы становится критически важной, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

В этих условиях даже незначительная неисправность может привести к печальным последствиям, а такие симптомы, как скрип или писк, – это не просто «сезонная особенность», а серьезный повод для беспокойства.

Автомеханики отмечают всплеск обращений по поводу тормозов именно в межсезонье. Многие водители склонны откладывать визит в сервис, списывая посторонние звуки на временные мелочи.

Однако проблемы с тормозами имеют свойство проявляться внезапно, ставя водителя в критическую ситуацию. Первыми «жертвами» осенней погоды часто становятся тормозная жидкость, которая со временем накапливает влагу и теряет свои свойства, а также колодки и диски, чей износ резко ускоряется из-за перепадов температур и повышенной влажности.

Такие симптомы, как скрип при торможении, вибрация руля, пульсация педали или ее излишне легкий ход, – прямые предупреждения о потенциальной неисправности. Потратив немного времени на диагностику перед сезоном дождей, вы не просто избежите дорогостоящего ремонта, но и гарантируете свою безопасность.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
03.09.2025 
Фото:Depositphotos
