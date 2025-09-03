#
В России готовят выпуск полностью синтетических шин

«Сибур» реализует проект по замене натурального каучука в шинах на синтетический

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) директор дивизиона «Транспорт» компании «Сибур» Анатолий Светликов рассказал, что в шинной промышленности ведутся работы по полному замещению импортного натурального каучука отечественным синтетическим.

«Исторически рецептуры были построены таким образом, что в каждой шине в мире использовался и используется натуральный каучук. Так сложилось ввиду ограниченного предложения изопренового каучука, который в мире помимо нас производит достаточно ограниченное количество компаний. Есть поручение Правительства России о создании суверенитета шинной отрасли. И в том числе в рамках него в 2024 году совместно с партнерами мы произвели порядка 500 опытных шин, которые не содержат натуральный каучук. Это был эксперимент, который показал положительный результат. Поэтому сейчас у нас есть большой проект под эгидой Минпромторга, который направлен на субституцию натурального каучука в шинах синтетическим», – сообщил Светликов.
Он отметил, что замена марки или, тем более, вида каучука – задача куда более сложная, чем, например, замена полимера при производстве автокомпонентов. Каждая шинная компания держит подобную рецептуру в секрете.

Сейчас «Сибур» совместно с партнерами и «вовлечением китайских институтов» разрабатывает решения по замещению натурального каучука каким-либо видом синтетического, рассказал Светликов. Весной была выпущена новая марка каучуков, шины с применением которой уже успели испытать в полевых условиях совместно с компанией IkonTyres. Помимо этого бренда, «Сибур» сотрудничает с марками Pirelli, «Кордиант» и «Волтайр».

Источник:  РИА Новости
03.09.2025 
