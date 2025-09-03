#
Что ждет «китайские УАЗы» на российском рынке

Эксперт Шелехов раскрыл перспективы автомобилей BAW в России

Продажи китайского бренда BAW в России в течение первого года будут ограничены из-за высокой ключевой процентной ставки, отсутствия субсидируемых программ по кредитованию и недостаточной дилерской сети.

Живучие пятидверки от 400 тыс. руб. — 6 вариантов с ресурсом 300 000 км

Такого мнения придерживается сооснователь LikeAvto Никита Шелехов, который отметил, что вряд ли удастся реализовать более тысячи автомобилей в первый год, и ожидает, что объем составит от 500 до 750 машин.

Примерно 60% всех продаж, по его прогнозу, придется на рамный внедорожник BAW 212, остальные 40% займет минивэн MPV, хотя, если корпоративные клиенты проявят интерес к минивэну, соотношение может измениться.

BAW 212
BAW 212

В данный момент обе модели можно заказать в России с таможенным оформлением на физическое лицо, при этом стартовая цена BAW 212 составляет 2,945 млн рублей, а MPV – 2,495 млн рублей.

Эксперт подчеркнул, что ценовое предложение BAW выглядит привлекательным, так как в соответствующих сегментах практически нет прямых конкурентов с сопоставимыми характеристиками и ценой. В Китае BAW 212 соперничает с Tank 300, но в России его цена более выгодна. К числу альтернатив можно отнести BAIC BJ40 и Jetour T2, однако у BAW 212 есть преимущества, такие как рамная конструкция, полный привод с блокировками, «зимний» пакет опций и возможности заводских внедорожных доработок.

Интерьер BAW 212
Интерьер BAW 212

Что касается минивэна MPV, то, по словам Шелехова, в России у него нет прямых конкурентов. Эта модель может заинтересовать многодетные семьи, корпоративные автопарки, компании по аренде автомобилей и туристические сервисы, где важны вместимость, простота эксплуатации и доступная стоимость владения.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:BAW
Количество просмотров 7501
03.09.2025 
Фото:BAW
0