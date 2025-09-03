#
Просторный седан Kia 2025 года привезли в Россию

В России в продажу вышел Kia K8 стоимостью 5,9 млн рублей

В России у дилеров появился седан Kia K8 2025 модельного года. Автомобиль представлен в максимальной комплектации и снабжен всеми необходимыми документами, сообщили продавцы.

Живучие пятидверки от 400 тыс. руб. — 6 вариантов с ресурсом 300 000 км

Kia K8 пришел на смену модели Cadenza (известной как K7 в некоторых странах). Новый стиль модели был представлен в прошлом году и выполнен в дизайне, характерном для электрической линейки Kia EV.

Данный седан имеет внушительные размеры: длина кузова составляет 5050 мм, а колесная база – 2895 мм. На рынке представлена гибридная версия Kia K8, которая включает бензиновый двигатель 1,6 T-GDI мощностью 180 л.с. и электромотор мощностью 65 л.с., работающие совместно с 6-диапазонным автоматом. Привод у автомобиля передний.

Kia K8
Kia K8

Гибридная модификация является самой дорогой в линейке K8. На родине цена авто начинается с 56 млн вон (примерно 3,24 млн рублей). В России дилеры предлагают этот автомобиль за 5 920 000 рублей.

Интерьер Kia K8
Интерьер Kia K8

Также стоит отметить, что аналогичные машины доступны для заказа у других дилеров.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Kia
03.09.2025 
