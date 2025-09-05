#
«Вечный» движок, всеядная подвеска, стойкий кузов – добротный хэтч за 600 тысяч!

«За рулем» рассказал, как правильно выбрать хэтчбек Renault Megane III с пробегом

В своей статье о хэтчбеках-иномарках возрастом 12-15 лет эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев интересно рассказывает о Renault Megane третьего поколения.

Живучие пятидверки от 400 тыс. руб. — 6 вариантов с ресурсом 300 000 км

Парадокс: «младший» Sandero примерно того же возраста сейчас на вторичке стоит столько же, сколько просят за Меган. И хотя сам по себе Сандеро вариант очень неплохой, но переоцененность – налицо! Ведь Меган крупнее (длина 4295 мм, клиренс 160 мм, багажник 368 л), комфортнее и заметно лучше оснащен. Сборка с 2011 года – Россия, до того – Турция.

Словом, если ищете «рабочую лошадку», сохранившую добрую долю надежности, присмотреться стоит. А на что обратить внимание при покупке Megan III?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Ниссановский мотор 2.0 сочетается только с вариатором Jatco JF011, который далеко не всегда доезжает до 200 тысяч км. Оптимум – древний двигатель K4M 1.6 (106 л. с.): чугунный блок и ресурс под 500 тысяч км. Неэкономичный, беспокоит по мелочам, но прост и недорог в ремонте. Дружит с механикой JH3 или четырехступенчатым автоматом DP2. Механика предпочтительнее – иногда без ремонта ходит под 300 тысяч км, тогда как автомату в интервале 150–200 тысяч км требуется чистка гидроблока с заменой изношенных прокладок.

Есть еще и дизель K9K 1.5 (несколько исполнений, от 85 до 110 л. с.). Ресурс огромный, но все время надо что-то прочищать – клапан EGR, сажевый фильтр, форсунки. Автомат ему не положен – механика или робот. Ну и цена дизтоплива нынче кусачая.

Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

У Мегана есть странности: замена лампочек или дворников – сложный квест. Капризная медиасистема. Важнее, что антикоррозионная защита намного лучше, чем у Sandero. Подвеска почти такая же терпеливая, а управляемость может приятно удивить. По надежности после 150 тысяч км – примерный паритет. Вердикт: добротная машина с архаичными агрегатами.

На вторичке есть и друге живучие хэтчи в диапазоне 400-600 тысяч рублей. Раскрываем все варианты в новой статье!

Иннокентий Кишкурно
Фото:Renault и «За рулем»
05.09.2025 
Фото:Renault и «За рулем»
Отзывы о Renault Megane (3)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Megane  2004
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Прекрасная подвеска, сочетающая высокую управляемость с комфортом и безопасностью. Отличный двигатель с фазорегулятором, очень тяговитый на низах и звереющий на верхах. Прекрасный стиль в дизайне и удобный салон с множеством кармашков.
Недостатки:
Электронная педаль газа, работающая с задержкой в полсекунды, требует привыкания. Электроусилитель руля очень комфортен при летней езде, особенно на горных серпантинах - но пугает на скользкой зимней дороге своей пустотой.
Комментарий:
Сошел с конвейера в октябре 2004 в Бурсе. Куплен в декабре 2004 в Инком-Авто, продолжает эксплуатироваться сегодня, пробег 152 тыс км, обслуживался только у официала, бензин только 95-й. Последний межсервисный интервал был 20 тысяч км, от пробега 127тыс.км до 147 тыс.км. Масло не ест вовсе, хотя гоняю автомобиль в хвост и в гриву, кручу мотор до отсечки 6500 рпм. За длительный срок подтвердилось национальное качество французской продукции - чем дольше выдержка, тем выше вкусовые качества. На первых годах были терки - заменили фазорегулятор (первой версии на третью) на пробеге 60 тысяч км, умер левый передний электростеклоподъемник, на 75 тыс км опорные подшипники. Ну там после рычаги подвески, рулевые тяги, по износу - это как у всех одноклассников. На 11 году жизни поменяли сайлентблоки задней балки, месяца три назад умерло сцепление на пробеге 141 тыс км. По кузову. Обалденный пластик у бамперов, многократно атаковав мерзлые сугробы, выворачивал его наизнанку. Форма восстанавливается простым нажатием пальцами с изнанки, причем следов деформации не остается. Кузов полностью оцинкован. Езжу с 2010 года с мятой раной от левой задней двери до колесной арки - напоролся на железную трубу ограждения под снегом во дворах. Краска в этом месте облупленная, серый оцинкованный металл 7-й год не ржавеет.
0