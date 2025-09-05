«Вечный» движок, всеядная подвеска, стойкий кузов – добротный хэтч за 600 тысяч!

«За рулем» рассказал, как правильно выбрать хэтчбек Renault Megane III с пробегом

В своей статье о хэтчбеках-иномарках возрастом 12-15 лет эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев интересно рассказывает о Renault Megane третьего поколения.

Парадокс: «младший» Sandero примерно того же возраста сейчас на вторичке стоит столько же, сколько просят за Меган. И хотя сам по себе Сандеро вариант очень неплохой, но переоцененность – налицо! Ведь Меган крупнее (длина 4295 мм, клиренс 160 мм, багажник 368 л), комфортнее и заметно лучше оснащен. Сборка с 2011 года – Россия, до того – Турция.

Словом, если ищете «рабочую лошадку», сохранившую добрую долю надежности, присмотреться стоит. А на что обратить внимание при покупке Megan III?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Ниссановский мотор 2.0 сочетается только с вариатором Jatco JF011, который далеко не всегда доезжает до 200 тысяч км. Оптимум – древний двигатель K4M 1.6 (106 л. с.): чугунный блок и ресурс под 500 тысяч км. Неэкономичный, беспокоит по мелочам, но прост и недорог в ремонте. Дружит с механикой JH3 или четырехступенчатым автоматом DP2. Механика предпочтительнее – иногда без ремонта ходит под 300 тысяч км, тогда как автомату в интервале 150–200 тысяч км требуется чистка гидроблока с заменой изношенных прокладок.

Есть еще и дизель K9K 1.5 (несколько исполнений, от 85 до 110 л. с.). Ресурс огромный, но все время надо что-то прочищать – клапан EGR, сажевый фильтр, форсунки. Автомат ему не положен – механика или робот. Ну и цена дизтоплива нынче кусачая.

У Мегана есть странности: замена лампочек или дворников – сложный квест. Капризная медиасистема. Важнее, что антикоррозионная защита намного лучше, чем у Sandero. Подвеска почти такая же терпеливая, а управляемость может приятно удивить. По надежности после 150 тысяч км – примерный паритет. Вердикт: добротная машина с архаичными агрегатами.

