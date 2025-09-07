#
Вот так история: при ударе на 8 км/ч – урон 55% стоимости машины

В Рунете вспомнили хэтчбек Yugo GVS — «худший автомобиль тысячелетия»

Этот автомобиль появился 40 лет назад, в 1980 году, – и до сих пор Yugo GVS периодически попадает в рейтинги самых неудачных машин в мире.

Хотя сама конструкция не предвещала провала: субкомпактный трехдверный хэтч на укороченной базе Fiat 128, передний привод, поперечная «четверка» в паре с 4-ступенчатой механикой или 3-диапазонной АКП... Производство шло на заводе в Крагуеваце (тогда – Югославия, ныне – Сербия), а предназначались эти машинки для рынков Восточной Европы. Но впоследствии был даже налажен сбыт в США!

Вероятно, именно «международный охват» создал Yugo GVS жесткую отрицательную славу. Масла в огонь подлили изначально очень выгодные условия покупки: всего 4 тысячи долларов и 10-летняя (!) гарантия производителя. Продажи взлетели – но тут же рухнули.

Быстро поползла информация об отвратительном качестве сборки и ненадежности. Купившие машину сталкивались с постоянными отзывными кампаниями, а перепродать машину можно было только за бесценок. В опросе JD Power югославская машина заняла последнее, 33-е место по уровню удовлетворения клиентов. Да и могло ли быть иначе, учитывая результаты краш-теста проведенного американским Страховым институтом дорожной безопасности (IIHS)?

При моделировании столкновения на «парковочной» скорости 8 км/ч Yugo GVS получил повреждения на сумму в 2197 долларов. Это... около 55% его стоимости в состоянии нового! Понятно, что экспорт почти схлопнулся, а затем и вовсе прекратился – из-за распада Югославии... «Титул» худшей машины в истории этому хэтчбеку присваивали авторитетные Consumer Reports и Car&Driver, а в 2000 году американская радиостанция NPR нарекла Yugo GVS «худшим авто тысячелетия».

И да, вокруг такого явления не мог не возникнуть своего рода культ, а сама машинка со временем стала довольно популярной, появившись в нескольких голливудских картинах – например, в третей части «Крепкого орешка»... Как думаете, реально худшая машина или есть более подходящие кандидаты?

Источник:  daily-motor.ru
Иннокентий Кишкурно
